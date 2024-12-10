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越南政府总理范明政会见美国KKR投资基金领导人
KKR是全球领先投资基金之一。该投资基金通过Masan、Vinhomes、Equest、KiotViet 等企业在越南投资超过20亿美元。这是彼得雷乌斯第二次访问越南并会见越南政府总理。
范明政表示，越美成为全面战略伙伴后，两国经贸关系不断稳步发展。20年来，美国一直是越南第一大出口市场，越南同时是美国第七大贸易伙伴以及东盟地区最大的合作伙伴。美国对越南直接投资约达119.4亿美元，投资项目超过1400个，在越南的外商投资国家和地区中排名第11位。
范明政表示，两国经贸投资合作潜力仍然巨大，欢迎美国投资者加大对越投资力度，使美国成为越南最大的投资国之一。
范明政介绍了越南的主要主张和政策，强调越南努力保持宏观经济大局稳定，维护和平环境，保障国防安全和社会治安秩序，让投资者放心投资，安心合作。
范明政强调，越南高度重视美国企业的投资项目，愿与企业对话，倾听企业声音，为企业纾解困难，改善投资环境。希望KKR投资基金扩大对越投资，特别是在人工智能、半导体、建设创新创业生态系统、数字化转型、可再生能源等新兴领域，同时与越南各部委密切协调，寻求投资合作机会，为越南与世界各地企业和KKR基金合作伙伴开展投资与合作搭建桥梁。
值此机会，范明政建议彼得雷乌斯向美国政府发出声音，支持越美可持续经贸投资关系，呼吁美国承认越南市场经济地位，造福两国人民。
彼得雷乌斯对越美成为全面战略伙伴后，双边经贸关系持续可持续发展感到高兴。祝贺越南政府与美国NDIVIA集团签署合作协议，表示KKR投资基金也希望对越南人工智能领域开展投资。
彼得雷乌斯赞赏越南丰富的人力资源、日益现代化的基础设施、稳定的国防安全和社会治安秩序以及良好的政策机制，特别是越南政府关注倾听企业的声音。彼得雷乌斯建议越南进一步优化投资环境，让包括 KKR 投资基金在内的企业在越开展长期有效的投资创造便利条件。（完）