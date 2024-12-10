越南政府总理范明政会见美国KKR投资基金领导人

12月10日，越南政府总理范明政在河内会见了正在对越进行工作访问的美国科尔伯格·克拉维斯·罗伯茨投资基金（KKR）合伙人、KKR全球学会主席大卫·彼得雷乌斯（David Petraeus）。

KKR是全球领先投资基金之一。该投资基金通过Masan、Vinhomes、Equest、KiotViet 等企业在越南投资超过20亿美元。这是彼得雷乌斯第二次访问越南并会见越南政府总理。

范明政表示，越美成为全面战略伙伴后，两国经贸关系不断稳步发展。20年来，美国一直是越南第一大出口市场，越南同时是美国第七大贸易伙伴以及东盟地区最大的合作伙伴。美国对越南直接投资约达119.4亿美元，投资项目超过1400个，在越南的外商投资国家和地区中排名第11位。

范明政表示，两国经贸投资合作潜力仍然巨大，欢迎美国投资者加大对越投资力度，使美国成为越南最大的投资国之一。

范明政介绍了越南的主要主张和政策，强调越南努力保持宏观经济大局稳定，维护和平环境，保障国防安全和社会治安秩序，让投资者放心投资，安心合作。

范明政强调，越南高度重视美国企业的投资项目，愿与企业对话，倾听企业声音，为企业纾解困难，改善投资环境。希望KKR投资基金扩大对越投资，特别是在人工智能、半导体、建设创新创业生态系统、数字化转型、可再生能源等新兴领域，同时与越南各部委密切协调，寻求投资合作机会，为越南与世界各地企业和KKR基金合作伙伴开展投资与合作搭建桥梁。

值此机会，范明政建议彼得雷乌斯向美国政府发出声音，支持越美可持续经贸投资关系，呼吁美国承认越南市场经济地位，造福两国人民。

彼得雷乌斯对越美成为全面战略伙伴后，双边经贸关系持续可持续发展感到高兴。祝贺越南政府与美国NDIVIA集团签署合作协议，表示KKR投资基金也希望对越南人工智能领域开展投资。

彼得雷乌斯赞赏越南丰富的人力资源、日益现代化的基础设施、稳定的国防安全和社会治安秩序以及良好的政策机制，特别是越南政府关注倾听企业的声音。彼得雷乌斯建议越南进一步优化投资环境，让包括 KKR 投资基金在内的企业在越开展长期有效的投资创造便利条件。（完）