越南政府总理范明政会见美国Excelerate Energy集团领导 共商区域LNG枢纽建设

范明政对Excelerate Energy集团积极推动与越南企业的合作表示高度赞赏。他指出，这一合作不仅具有重要的政治意义，更能带来显著的经济效益，有助于推动越美经贸关系朝着更加平衡、可持续的方向发展。



科博斯介绍了集团与越南PVGas公司签署的谅解备忘录（MoU）内容。根据协议，集团将为越南市场提供来自美国的长期稳定LNG供应。他建议越南政府为集团在越投资建设LNG基础设施提供政策支持，包括加快相关审批流程、保障LNG供应稳定性和推动成立越美合资企业，助力越南建设成为东盟地区重要的LNG分销中心。



范明政建议双方应密切配合，确保合作项目高效落地；希望集团在技术解决方案、LNG长期供应等方面深化与越南企业的合作, 为保障越南能源安全、减少越美贸易逆差、深化两国关系作出积极贡献。



范明政欢迎该集团在越南拓展LNG供应链，特别是在投资建设智能化、现代化LNG储配站方面展开合作，同时向越南转让相关技术和管理经验，助力本国提升LNG产业的运营效率。他强调，越南始终坚持在不以牺牲社会进步、公平与环境为代价的前提下，推动经济实现快速而可持续的发展。



范明政强调，越南政府始终秉持“说到就做、承诺必行”的原则。他指出，日前在马来西亚出席第46届东盟峰会期间，他与新加坡、马来西亚总理共同见证了越南向两国出口清洁电力和推动建立东盟电力互联网络的合作协议签署仪式。



会见场景。图自越通社

范明政总理指出，Excelerate Energy集团与越南伙伴的合作意义重大，不仅有助于实现两国贸易平衡，更将为两国人民带来持久而深远的利益。



他表示，越南正致力于打造一个服务国内及整个东盟地区的LNG储运和分销中心，为区域内电力供应特别是各国电厂提供燃料支持。范明政建议Excelerate Energy集团积极与越方合作，争取在今年或2026年启动相关储运与分销基础设施建设。



范明政同时希望集团在合作过程中分享先进的解决方案，特别是在LNG运输和使用过程中减少碳排放方面，为推动绿色低碳发展作出贡献。他重申，越南政府始终与企业并肩同行，依法保障企业健康、合规、高效运营，愿倾听企业心声，加强理解互信，持续提升合作质效。



据悉，Excelerate Energy集团是美国领先的LNG企业，其业务覆盖全球60多个国家，每日运输的LNG量约占美国出口总量的六分之一。（完）

