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越南政府总理范明政会见美国财政部长和领先经济集团领导
范明政提议美国财政部继续推动越美经济-金融合作关系提质升级；早日承认越南市场经济地位。与此同时，双方进一步深化金融础设施和服务、人力资源培训、信息技术应用等领域的互利合作。
珍妮特·耶伦强调，越美关系自1995年正常化以来，两国一向是彼此的重要经贸合作伙伴。越南是美国开展区域政策进程中主要合作伙伴，美国目前正与越南配合增强地区供应链的韧性，而越南在半导体供应链中的潜力巨大。
在区域合作方面，范明政希望美国继续与亚太地区经济发展和融入国际社会进程并肩同行；提议美国为湄公河次区域国家实现可持续发展目标注入更多资源和加大支持力度。
值此机会，双方共同盘点了国际经济-金融领域的优先合作内容，其中包括最大限度地降低全球风险，预防金融危机，促进后疫情时代社会经济复苏，发展绿色经济，为和平、稳定、合作与共同繁荣做出贡献等。
*同日下午，范明政会见了微软（Microsoft）、盖茨基金会（Gates）、太空探索技术公司（SpaceX）、可口可乐公司、可再生能源开发商Pacifico Energy等美国和世界部分领先经济集团领导。
在各场会见上，范明政热烈欢迎并高度评价上述公司在越开展投资活动并对越南经济社会发展做出积极贡献以及为越南企业参与地区和全球价值链和供应链创造便利条件。
范明政指出，越美关系保持健康良好发展态势，特别美总统乔·拜登最近对越南进行访问期间，两国已将双方关系升级为全面战略伙伴关系。这为两国企业开展经贸投资合作活动敞开机会大门。
越南主张有选择性地招商引资，优先科学技术、创新、研发、绿色经济、数字经济、知识经济、循环经济等领域的项目。
越南政府承诺为各家公司在越投资经营活动取得实效铺平道路。越南坚持确保人民、企业、国家之间的利益和谐，利益共享风险共担、企业的成功也是越南的成功等的方针。
上述公司领导强调，希望进一步扩大在越投资和生产范围，把重点放在卫生、清洁水、环境，医疗卫生，人工智能，先进教育模式，可再生能源等领域。（完）