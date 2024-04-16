越南政府总理范明政会见美国苹果公司首席执行官蒂姆·库克

4月16日上午，越南政府总理范明政会见正在对越南进行工作访问的美国苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）。这是蒂姆·库克首次访问越南。

会见时，范明政高度评价苹果和其伙伴为越南的发展事业，包括让越南深入参与苹果全球供应链以及在苹果产品销售市场上占有越来越重要地位所做出的贡献。

范明政表示，越南与美国关系正在良好发展，两国关系刚提升为全面战略伙伴关系，为促进双方在科技、创新、高素质人力资源培训、半导体、数字化转型等领域的合作关系日益有效发展奠定基础。他建议苹果发出支持的声音，促进美国政府和国会尽快承认越南市场经济地位，早日将越南从美国限制高科技出口的国家名单中删除。

范明政强调，越南为包括外国投资企业在内的外国企业在越南有效且长期投资创造便利条件，并希望苹果本着“利益和谐、风险共担”的精神扩大对越南的投资，帮助越南深入参加其在美国乃至全球的生产链、供应链和价值链。

范明政表示，越南政府愿意与苹果配合成立工作组，帮助其扩大在越南投资规模提供帮助；建议苹果加强对越南科技创新发展的支持和咨询工作，促进与越南创新中心和软件园的合作与联系，首先考虑在越南国家创新中心成立研发中心，向信息技术、编程、电子、半导体、人工智能（AI）等领域的越南大学生颁发奖学金，支持越南实施包括5万名半导体行业工程师在内的高素质工程师培训计划。

蒂姆·库克对越南发展过程的印象深刻。目前，苹果为越南20万名劳动者提供就业机会。苹果愿意参加工作组，促进与扩大在越南的投资规模，并希望进一步加大对越的投资力度，使越南产品不仅满足国内需求，而且还远销世界各地。

蒂姆·库克对范明政总理所发表的意见表示高度赞同。他表示，苹果愿意与越南在能源转型、到2050年实现净零排放、通过苹果产品和应用程序向世界传播越南文化价值等领域建立合作关系。（完）