越南政府总理范明政会见美国艾森豪威尔基金会代表团

3月17日下午，越南政府总理范明政在政府驻地会见了来访的美国艾森豪威尔（Eisenhower）基金会代表团。该代表团由克里斯廷·托德·惠特曼率领。

范明政在会见中表示，越南共产党第十四次全国代表大会的成功召开，标志着越南迈入新的发展阶段。大会明确继续坚持独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展，国际关系多边化多样化的对外路线，致力于成为国际社会的好朋友、可信赖伙伴和负责任成员。

范明政强调，越南希望继续推动越美全面战略伙伴关系不断走深走实，在各领域合作不断走深走实；欢迎美国重视对越关系，支持一个“强大、独立、自强、繁荣”的越南，这符合两国的长远利益。

范明政指出，近年来越美关系保持强劲、全面发展势头并取得积极成果，其中科技合作和教育培训是重要支柱。他高度评价艾森豪威尔基金会多年来对越南的贡献，以及美国通过包括艾森豪威尔奖学金在内的项目对越南教育培训领域提供的支持。

范明政建议双方在教育培训领域继续开展更加紧密、高效、富有突破性的合作，为培养各领域特别是新兴领域的高素质人力资源作出贡献。

范明政还建议艾森豪威尔基金会向美国政府和国会建言，继续支持发展越美关系，造福两国人民，促进地区乃至世界的和平、稳定与发展；同时推动美方尽早将越南移出战略出口管制清单（D1—D3），并承认越南市场经济地位。

此外，范明政建议基金会对越南保障偏远地区民众平等获得教育机会提供支持；扩大艾森豪威尔项目与越南的合作规模，增加对越奖学金名额，继续促进教育机构、高等院校、研究机构与专家网络之间的交流与合作，推动在越开展培训、学术交流及实践经验分享项目。

范明政表示，越方愿与艾森豪威尔基金会及相关伙伴密切配合，加强上述活动的组织实施，并相信基金会凭借其广泛网络和国际声誉，将继续为推动越美关系发展作出积极贡献。

基金会代表团团长克里斯廷·托德·惠特曼感谢范明政的接见以及越方多年来对基金会的支持与合作。她对越南领导工作及近年来取得的发展成就、不断提升的地位和影响力给予高度评价，并赞赏越南在教育培训和改善民生方面取得的成果。

基金会代表团成员表示，此次为期三天的访越之旅取得了良好成效，他们就越南及东南亚地区发展趋势以及新形势下的合作机遇进行了富有意义的交流。同时承诺将继续推动与越南的合作，特别是在范明政所提出的重点领域。（完）