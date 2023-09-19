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越南政府总理范明政会见美国旧金山湾区政要代表团
越南政府总理范明政表示，在美国总统拜登对越南进行国事访问期间，越美将两国关系提升为全面战略伙伴关系，进一步推动两国务实合作关系迈上新台阶，造福两国人民，为亚太地区的和平、稳定、合作与发展做出贡献。
盛涛女士和旧金山湾区官员和企业代表表达了对越美建立全面战略伙伴关系的兴奋之情，并表示正在积极为今年11月在旧金山举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会做出积极准备，期望欢迎越南国家主席武文赏赴美出席亚太经济合作组织（APEC）峰会。
美方代表指出， 2023年8月访越期间，两国企业签署了多项合作协议。当前两国关系良好，相信双方企业将迎来更多合作机会，特别是在科技、半导体、医药和制药等领域的合作。
越南政府总理范明政强调，越南历来欢迎远离他乡的侨胞们回到祖国兴业。这是越南文化和越南人民充满人道主义精神的传统。
范明政总理重申，越南的一贯政策是坚定不移地为外国人和海外侨胞回国投资兴业创造便利条件，建议盛涛市长和旧金山湾区各城市和企业呼吁更多人士和企业来到越南加强双方人文交流，寻求投资商机。
范明政总理强调，加强合作、共享利益，共同推动国家建设和发展，是深化越美全面战略伙伴关系内涵的有效举措，为两国解决战争遗留问题作出重要贡献。（完）