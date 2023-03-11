越南政府总理范明政会见美国国际开发署署长萨曼莎·鲍尔

范明政在会见中强调，越南愿同美国携手推动越美全面伙伴关系走深走实，在此期间坚持美国始终支持一个强大、独立、繁荣的越南，互相尊重彼此的独立、主权、领土完整、政治体制，符合两国人民利益，对地区和世界和平、合作与发展做出贡献的原则。



范明政强调，经贸与投资合作是两国关系中的一大支柱；欢迎美国国际开发署继续加大对越南的开发援助力度，提议美国国际开发署继续协助越南克服战后遗留后果，特别是清除橙剂的危害、扫雷等活动；加强应对气候变化、卫生、教育、高素质人力资源发展等领域的合作关系，协助越南富布莱特大学(Fulbright)成为达到区域水平的培训中心；推进绿色转型和数字化转型等。



萨曼莎·鲍尔强调，她的此访已取得圆满成功，承诺继续在范明政提出的领域中与越南紧密协作并给予切实帮助。



值此机会，双方就应对气候变化合作交换意见。萨曼莎·鲍尔强调，这是美国政府的首要优先领域，也是美国国际开发署优先深化与越南合作的内容之一。



范明政提议美国国际开发署优先协助越南减少越南遭受气候变化影响最为严重的九龙江三角洲地区气候变化引发的灾害等。（完）