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越南政府总理范明政会见美国国际开发署署长萨曼莎
范明政建议美国国际开发署继续支持越南做好战后重建工作，重点清理边和机场和其他热点地区的橙剂/二恶英，支持残疾人和战争受害者，加强对战争中牺牲的越南部队遗骸搜寻活动的支持，特别是通过建设高科技中心，帮助越南科学家提高AND鉴定能力。这些人道主义项目具有现实意义，有助于推进两国和解进程，建立互信和加强两国关系。
范明政同时建议美国国际开发署对越南卫生、教育、文化、保护环境、应对气候变化、九龙江三角洲地区生物多样性保护等领域提供支持。
萨曼莎·鲍尔向范明政通知美国国际开发署扩大在越南业务计划。她说，未来美国国际开发署将重点支持越南清理二恶英和扫雷、保护海洋环境、应对气候变化和能源转型等方面。她还介绍了美国国际开发署在减少海洋塑料废物和可持续基础设施发展领域提供赞助的多项全球性倡议，以供越南考虑参与。
会见期间，范明政和越南高级代表团见证了美国国际开发署与越南计划投资部关于提高越南经济竞争力和地方能力建设的两份合作文件（实施时间至2028年，官方发展援助总额为1亿美元）的换文仪式。同时，公布越南拟开展提升私营部门竞争力项目（实施时间至2025 年，官方发展援助总额为 3630 万美元）。（完）