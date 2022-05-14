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越南政府总理范明政会见美国国家安全顾问杰克沙利文
范明政指出，越美关系正常化以来，两国本着真诚、信任和负责任精神，开展建设性对话，共同渡过困难，并取得长足进展。
范明政重申，越南始终将美国视为最重要的合作伙伴之一，愿与美方一道，进一步推动两国全面伙伴关系长期稳定、务实发展，实现互利共赢，为地区乃至世界的和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。
范明政建议美方继续关注和支持越南解决战争遗留问题，建设有韧性的经济，促进技术转让、数字化转型和一体化进程，推动供应链，有效应对气候变化等。
杰克·沙利文强调，美国尊重伙伴国的独立、主权、领土完整及政治制度的差异。与此同时，美国重视对越关系，高度评价越南应对挑战的能力。今后，美国将继续支持越南抗击新冠肺炎疫情，应对气候变化和供应链中断等挑战。
对于双方共同关心的地区和国际问题，双方对东盟在应对地区问题的核心作用和美国在加强亚太地区与印度洋地区合作所做的努力给予充分肯定。
对于美国“印太经济框架”，沙利文表示，该倡议为各国带来具体的经贸成果，也是一种允许成员国选择参与领域的灵活机制。沙利文对范明政总理有关进一步明确该倡议内涵的建议表示赞同。
双方一致强调在包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法基础上，维护东海和平、自由和航行与飞越安全，自由，以和平方式解决争端，为维护地区和世界和平、稳定、合作与发展作出贡献等的重要性。（完）