越南政府总理范明政会见美国国会议员代表团

4月8日上午，越南政府总理范明政在政府总部会见由参议员杰夫默克利率领的美国国会议员代表团。

范明政在会见中强调，越南始终将美国视为外交政策中最重要的伙伴之一； 同时高度评价美国政府和政界支持一个“强大、繁荣、自立和独立”的越南。

范明政表示，越南愿与美国一道在尊重彼此独立、主权、领土完整和政治制度的基础上，继续推动越美关系深入、高效、实质性发展；造福两国人民和为地区和世界的和平、稳定、合作与发展做出贡献；希望推动越美全面伙伴关系在互惠互利的基础上继续向前发展。

范明政向美国国会议员概括介绍越南革新36年多后的经济社会发展情况、越南发展战略和外交政策。范明政同时建议美国国会继续关注和为越南解决战后遗留问题提供资助；继续关注和支持两国政府有效开展贸易投资、国防安全、 教育培训、科技、创新、能源转型、应对气候变化、确保公平正义等领域的合作。

参议员杰夫默克利和美国国会议员在会上强调，越南是地区最重要的合作伙伴之一；将继续在互利的领域支持越南；希望越美关系升级为战略伙伴关系。

美国国会议员表示，他们将把解决越战遗留问题、应对气候变化、促进投资贸易、能源转换等视为优先事项，同时关心和为旅居美国越南人社群创造有利条件。

对于地区和国际问题，双方评价两国在多边机构特别是东盟和相关地区机制框架内的合作越来越有效；支持东盟的中心作用、东盟-美国全面战略伙伴关系和湄公河-美国伙伴关系。

美方同时建议越方支持美国加强与亚太地区负责任的合作，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。

对于东海问题，双方强调维护航行、飞越自由与安全的立场；在包括 1982 年《联合国海洋法公约》在内的国际法的基础上和平解决争端；全面落实《东海各方行为宣言》（DOC），努力达成有效、实质、符合国际法的“东海行为准则”（COC）。（完）