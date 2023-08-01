越南政府总理范明政会见美国加利福尼亚州官员和企业代表团

8月1日下午，越南政府总理范明政在政府驻地会见由奥克兰市市长盛桃（Sheng Thao）率领正在访越的美国加利福尼亚州官员和企业代表团。

会见时，范明政对代表团一行表示欢迎，并强调越南始终视美国为最重要的合作伙伴之一，愿继续推动双边关系务实有效发展，造福两国人民，为维护亚太地区和平、稳定、合作与发展做出贡献。

范明政高度评价越南与奥克兰市乃至加利福尼亚州的良好关系，特别在经贸、海港合作等领域。范明政强调，加利福尼亚州是越南主要的地方合作伙伴之一，加利福尼亚州已有近100家企业对越南投资，越南企业在加利福尼亚州也有70多个投资项目； 双方在经贸、投资、科技、能源转型、高科技、创新、教育培训、创业等领域合作潜力巨大。 因此，双方需要保持和推进积极合作势头。

范明政建议奥克兰市市长和加利福尼亚州官员继续关注发展对越关系，特别是在经贸、投资和民间交流等领域，发挥美国与越南之间的桥梁作用，为进一步促进和巩固越美关系做出贡献。

奥克兰市市长盛桃强调，奥克兰市将进一步加强与越南在奥克兰和加利福尼亚州优势领域的友好务实有效合作关系，特别是在交通、物流、高科技制造、数字经济、创新等领域，从而为加利福尼亚州与越南关系的发展做出积极贡献。

访越期间，美国加利福尼亚州官员和企业代表团会见越南外交部、规划与投资部、 国会对外委员会、国会科学技术与环境委员会领导， 越南-美国友好议员小组， 河内市、胡志明市、岘港市、广南省、隆安省人民委员会领导，并在这些省市出席企业论坛。（完）