越南政府总理范明政会见美国万豪集团总裁兼首席执行官

10月25日 ，越南政府总理范明政在河内会见了美国万豪集团总裁兼首席执行官安东尼·卡普亚诺（Anthony Capuano）先生。

越南政府总理范明政表示，越南历来将美国视为首要合作伙伴之一，希望两国不断深化务实合作，不断增强政治互信，其中两国经贸、投资与金融领域合作是两国关系中的重要支柱和动力。

范明政总理指出，越南努力推进旅游业快速、可持续发展，并将其视为经济支柱产业，本着利益和谐、风险共担精神，为投资者创造最有利的条件。

为促进今后合作，范明政总理建议美国万豪集团根据越南实情继续在越南开展大型投资项目，助力越南吸引国际游客、培训和开发高素质人力资源，支持越南旅游业与地区和国际旅游业对接，加快越南旅游和航空业复苏步伐等。

美国万豪集团总裁安东尼·卡普亚诺先生高度评价越南旅游发展潜力，凭借优越的自然条件、地理位置、美丽而独特的文化、友善好客的人民、丰富的美食，越南日益成为游客理想目的地，越来越多的游客希望再次赴越南观光旅游。

据安东尼·卡普亚诺先生介绍，万豪集团目前在越南管理着属于JW万豪（JW Marriott）、艾美酒店（Le Meridien）、喜来登（Sheraton）等8个国际品牌的16家酒店和度假村。今后，万豪将进一步扩大在越南的投资活动，在河内、胡志明市、岘港、富国岛（坚江省）建设20多家豪华酒店和度假村。

美国万豪集团是全球领先国际酒店管理公司，拥有遍布全球 139 个国家和地区的共有近 150 万间客房的8000 家酒店。（完）