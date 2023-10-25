越南政府总理范明政会见立陶宛外交部长

10月25日下午，越南政府总理范明政在政府总部会见了正在对越南进行正式访问并出席经合组织（OECD ）与东南亚部长级论坛的立陶宛共和国外交部长加布里埃利乌斯·兰茨贝吉斯（Gabrielius Landsbergis）。

越南政府总理范明政表示相信加布里埃利乌斯·兰茨贝吉斯部长的此次访问将是一个重要的里程碑，为推动越南与立陶宛在各领域的关系进一步发展作出贡献；申明越南政府始终重视并希望加强与越南在中东欧地区的传统伙伴和朋友立陶宛的关系。

立陶宛共和国外交部长加布里埃利乌斯·兰茨贝吉斯对越南经济社会发展成就以及在地区和世界上日益重要的作用和地位表示印象和赞赏；同时申明立陶宛希望进一步加强与立陶宛在东南亚的优先合作伙伴越南的关系。

在谈到双边关系时，范明政总理高度评价裴青山部长与加布里埃利乌斯·兰茨贝吉斯部长的会谈成果；建议双方推动两国各级，别特别是高层以及各部委和地方之间代表团的互访，增进政治互信和相互了解，为推动与扩大双边在各领域的合作关系奠定基础。范明政总理请加布里埃利乌斯·兰茨贝吉斯部长向立陶宛总统和总理转达越南高级领导人关于对越南进行正式访问的邀请。

在经贸方面，范明政总理希望双方鼓励和支持两国企业根据彼此潜力和需求取得联系，开拓市场和合作机会。范明政总理建议立陶宛为越南农林渔业产品特别是大米和时令水果更多地进入立陶宛市场创造有利条件。

值此之际，范明政总理感谢立陶宛积极支持《越南—欧盟自由贸易协定》（EVFTA）的签署，立陶宛是欧盟成员国批准《越南—欧盟投资保护协定》（EVIPA）的首批国家之一；要求立陶宛鼓励其他欧盟成员国尽快批准EVIPA协定；建议立陶宛发出声音，承认越南全面认真落实欧盟委员会关于渔业可持续发展建议的努力；并敦促欧盟尽快取消对越南海产品所采取的非法、不报告和不管制捕鱼（IUU）“黄牌”警告。

范明政总理还与加布里埃利乌斯·兰茨贝吉斯部长还就促进两国信息技术、数字化转型、能源、应对气候变化、教育培训、农业等领域合作的多项措施进行讨论。

立陶宛共和国外交部长加布里埃利乌斯·兰茨贝吉斯承诺将与越南外交部和两国有关机构密切配合，落实范明政总理的意见，下决心推动两国在各领域的合作关系务实有效发展。加布里埃利乌斯·兰茨贝吉斯部长建议越南考虑为立陶宛农产品进入越南市场创造有利条件。

在讨论国际和地区形势时，范明政总理和立陶宛外长加布里埃利乌斯·兰茨贝吉斯一致认为，两国需要加强在多边论坛和国际组织上的合作，强调在国际法, 特别是《联合国宪章》的基础上以和平方式解决争端的重要性。（完）