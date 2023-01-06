越南政府总理范明政会见离任前来拜会的柬埔寨驻越大使查伊

范明政总理高度赞赏查伊·纳芙斯大使在工作任期内开展多项活动，促进了两国各部委、行业和地方之间的合作和加强民间交流。范明政总理对纳芙斯大使刚出任柬埔寨外交部与国际合作部国务副秘书长表示祝贺。

范明政总理祝贺柬埔寨成功担任2022年东盟轮值主席国和东盟议会大会(AIPA)主席的职务，彰显了柬埔寨在地区和世界上的作用。

范明政总理强调，越南党和国家的一贯政策是始终高度重视和优先巩固和加强越柬睦邻友好、传统友谊、全面合作和长期可持续发展的关系，造福两国人民，致力于地区和世界的和平、稳定、合作与发展。

查伊·纳芙斯大使对越南党、国家和人民为柬埔寨人民和他个人在越南的工作任期内所提供的支持和帮助表示感谢，并强调，柬埔寨的成功离不开越南的帮助。



查伊·纳芙斯大使说，此前，越南人民军帮助柬埔寨摆脱了波尔布特种族灭绝政权。 今日，越南继续在人力资源、疫情防控、贸易合作交流等许多领域向柬埔寨提供支持和开展合作。



范明政总理和查伊·纳芙斯大使高兴地看到，过去，两国合作关系不断得到巩固和加强。 两国高层领导人在党、国家、政府、国会等各渠道保持经常性接触和交流，两个政府间的合作机制显著提升。



特别是，经济合作是近年来两国合作的突出亮点。两国贸易额增长强劲，截至2022年11月达到97.7亿美元，同比增长13.2%；贸易收支相对平衡。 投资方面，截至目前，越南在柬有效投资项目198个，注册资本总额29.2亿美元，居东盟首位和对柬直接投资前5大国家。

范明政总理强调，越南与柬埔寨之间的特殊关系是密不可分的。各国当前的任务是继续发扬这一优良传统，本着真诚、信任、高效的精神，携手共进，相互帮助，建设独立自主的经济体。

范明政总理建议，查伊·纳芙斯大使在新的工作岗位上，继续为维护和培育两国团结、友好、合作、互助的传统友谊作出积极的贡献。



查伊·纳芙斯大使强调，不管在任何工作岗位上讲极力为促进、培育、巩固和发展两国关系，特别是两国立法机构之间的关系作出积极的贡献。同时，助力尽早完成陆地边界勘界立碑剩下16%的工作量，以及解决越裔柬埔寨人的法律地位。（完）