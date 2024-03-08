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越南政府总理范明政会见澳大利亚部分企业负责人

越通社特派记者报道，在对澳大利亚进行正式访问期间，当地时间3月8日，越南政府总理范明政会见澳大利亚部分企业负责人。 *澳大利亚麦格理（Macquarie）集团旗下Corio公司领导人在会见范明政总理时表示，Corio自2019年起参与了越南一些可再生能源项目的研发，希望在越南开展海上风电投资项目。

目前，该公司正在与多家合作伙伴和越南有关部委和地方合作，开展项目投资准备工作，希望范明政总理指示各部委和地方促进该项目落地。

范明政表示，2023年越南批准了《八号电力规划》，为吸引外资投资于电力和可再生能源项目、促进能源转换奠定了重要法律基础。政府已要求计划投资部、工贸部及相关部委加强指导，简化流程，解决Corio公司项目面临的困难。

范明政同时要求Corio向越方转让风电领域技术，与越南石油天然气集团（PVN）等实力雄厚的越南企业合作，降低生产成本。

* 范明政会见了从事采矿领域的ASM 集团董事长伊恩·杰弗里·甘德尔（ Ian Jeffrey Gandel）和 EQ Resources 集团董事长奥利弗·克莱恩佩尔（Oliver Kleinhempel）。

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越南政府总理范明政会见ASM 集团董事长伊恩·杰弗里·甘德尔。图自越通社

范明政表示，越南矿产储量和种类较多，发展潜力巨大。希望各家企业在越南研究建设可行有效的矿产开发和深加工方案，应用高科技和环保技术，同时向越南转让矿产开采和加工技术，支持越南参与全球矿产和金属供应链。

*澳大利亚最大大米生产分销集团SunRice集团首席执行官保罗·塞拉（Paul Serra）在会见范明政总理时表示，自2008年以来，该集团就在越南开展合作与投资活动。2022年至今，SunRice参与实施“发展九龙江三角洲优质大力供应链”项目，项目目标是开发优质水稻品种，满足国际市场需求。该集团希望进一步扩大对越南的投资。

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越南政府总理范明政与SunRice集团首席执行官保罗·塞拉。图自越通社

范明政建议SunRice集团支持越南农业生产，与越南伙伴合作，提高产品附加值和生产力，促进电子商务，支持并与越南共同参与全球供应链。

此外，范明政要求SunRice集团参与实施“到2030年九龙江三角洲地区100万公顷优质低排放特种稻米可持续发展与绿色增长相结合”项目，投资发展越南清真食品产业以及海鲜、水果等产业。

*此前，范明政参观了韩国SK集团在澳大利亚的氢能项目模型，该集团正希望在越南投资于液化天然气开采和制氢项目。

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越南政府总理范明政参观韩国SK集团在澳大利亚的氢能项目模型。图自越通社

范明政表示，SK投资计划合乎越南的主张政策。越南在天然气和石油开采方面具有优势和经验。希望SK集团与越南合作伙伴配合，抓紧为项目做出准备，提交主管部门审议，建议SK制定在越南的长期投资战略。（完）

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