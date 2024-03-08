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越南政府总理范明政会见澳大利亚部分企业负责人
目前，该公司正在与多家合作伙伴和越南有关部委和地方合作，开展项目投资准备工作，希望范明政总理指示各部委和地方促进该项目落地。
范明政表示，2023年越南批准了《八号电力规划》，为吸引外资投资于电力和可再生能源项目、促进能源转换奠定了重要法律基础。政府已要求计划投资部、工贸部及相关部委加强指导，简化流程，解决Corio公司项目面临的困难。
范明政同时要求Corio向越方转让风电领域技术，与越南石油天然气集团（PVN）等实力雄厚的越南企业合作，降低生产成本。
* 范明政会见了从事采矿领域的ASM 集团董事长伊恩·杰弗里·甘德尔（ Ian Jeffrey Gandel）和 EQ Resources 集团董事长奥利弗·克莱恩佩尔（Oliver Kleinhempel）。
*澳大利亚最大大米生产分销集团SunRice集团首席执行官保罗·塞拉（Paul Serra）在会见范明政总理时表示，自2008年以来，该集团就在越南开展合作与投资活动。2022年至今，SunRice参与实施“发展九龙江三角洲优质大力供应链”项目，项目目标是开发优质水稻品种，满足国际市场需求。该集团希望进一步扩大对越南的投资。
此外，范明政要求SunRice集团参与实施“到2030年九龙江三角洲地区100万公顷优质低排放特种稻米可持续发展与绿色增长相结合”项目，投资发展越南清真食品产业以及海鲜、水果等产业。
*此前，范明政参观了韩国SK集团在澳大利亚的氢能项目模型，该集团正希望在越南投资于液化天然气开采和制氢项目。