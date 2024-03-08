越南政府总理范明政会见澳大利亚部分企业负责人

越南政府总理范明政会见ASM 集团董事长伊恩·杰弗里·甘德尔。图自越通社

越南政府总理范明政与SunRice集团首席执行官保罗·塞拉。图自越通社

越南政府总理范明政参观韩国SK集团在澳大利亚的氢能项目模型。图自越通社

