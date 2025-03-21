越南政府总理范明政会见法国交通部长菲利普·塔巴罗特

范明政总理表示相信，法国交通部长此次访越有助于深化越南与法国之间的交通运输合作，为深化两国全面战略伙伴关系做出切实贡献。



范明政总理与菲利普·塔巴罗特部长高度评价两国在交通领域中所取得的的良好结果。特别是，空客现为越南各家航空公司的最大飞机供应商，铁路合作是两国传统合作领域，双方所展开的许多项目已开始投入运营。



范明政指出，越南正着力开发交通基础设施发展优势，将之视为三大战略突破之一。因此越南鼓励并欢迎法方企业加大对越南交通运输领域的合作与投资，合作开发航空经济产业、航天和地下空间、海洋空间等，有效开展铁路、海港项目，新增直接通往越南的运输航线等。

双方会见场景。图自越通社

范明政总理希望，法方与越南开展交通运输领域中的合作，促进科学技术转让，帮助越南提升治理能力和提供优惠贷款等。范明政认为，两国经济互补性较强，建议双方继承并弘扬已取得的成果，继续本着真诚、互信、可行性和高效的精神深化合作。范明政强调越方努力为外资企业化解机制体制方面的障碍，助力两国合作项目有效展开。



法国交通部长菲利普·塔巴罗特对范明政总理提出的意见表示高度赞同，并指出，法国总统埃马纽埃尔·马克龙高度重视对越关系，向范明政总理转达问候，并希望尽早访问越南。



菲利普·塔巴罗特强调，法方在交通运输领域中有巨大优势，强调法国企业愿与越南开展合作，尤其是在战略性的交通基础设施建设项目、人力资源培训等领域的合作。（完）