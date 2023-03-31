新闻
越南政府总理范明政会见沙特阿拉伯驻越大使
范明政总理和穆罕默德·伊斯梅尔·达尔维大使高度赞赏双边合作关系近年来取得的积极进展。沙特阿拉伯目前是越南在中东地区的主要经济伙伴之一，2022年双边贸易额达到27亿美元，比2021年增长32.4%。然而，两国合作潜力，特别是在经贸和投资领域的潜力仍有待进一步挖掘。
范明政表示，越南正在建设一个独立自主，深度、真正和高效融入国际社会的经济体；建议双方加强协调配合，使两国多领域合作关系走深走实；继续加强政治互信；增进各级代表团特别是高级别代表团互访；进一步发挥双边合作机制的作用，在2023年内召开越南-沙特阿拉伯政府间委员会第五次会议；建议沙特阿拉伯支持越南尽早完善与海湾合作委员会（海合会）秘书处签署谅解备忘录的程序。
范明政建议双方为扩大商品出口创造有利条件；建议沙特阿拉伯为大米、茶叶、胡椒、咖啡、橡胶、纺织服装品等越南拥有优势的商品创造便利条件；全面取消自2018年1月1日起实施的关于暂停进口越南海产品的通知；支持越南发展清真产业并开发沙特和穆斯林国家市场。
穆罕默德•伊斯梅尔•达尔维表示，沙方正努力同越南有关部门配合，按优先程序落实具体合作领域，包括推动两国高层代表团互访；推动落实已签署的协议，并签署更多合作协议,其中包括清真食品产业方面的合作。
对于穆罕默德·伊斯梅尔·达尔维大使关于沙特公民签证政策的建议，范明政说，越南政府和有关部门正研究和调整相关规定；越南国会将在不久的将来考虑这个问题，为出入境越南人员创造便利条件。
对于在多边和地区论坛上的合作，范明政和沙特大使高度评价两国在多边和地区论坛上的协调和相互支持。越南愿根据双方的潜力和优势，本着合作共赢的原则，支持沙特加强与东盟的合作，并推动东盟与海湾合作委员会的合作。沙特阿拉伯继续支持东盟和越南在和平解决东海争端、维护东海航行飞越自由的立场，致力促进地区和世界的和平、稳定、合作与发展。（完）