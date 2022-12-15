越南政府总理范明政会见比利时众议院议长伊莲·蒂利厄

越通社特派记者报道，当地时间15日上午，在对比利时进行正式访问期间，越南政府总理范明政会见了比利时众议院议长伊莲·蒂利厄（Eliane Tillieux）。

伊莲·蒂利厄对越南的地位、外交作用和经济社会发展成就给予好评，希望加强与越南协作配合，共同应对气候变化、能源安全等各种挑战。

双方对两国交往历史悠久，即使在新冠肺炎疫情爆发期间两国关系不断走深走实、见行见效、丰富多样、积极发展感到高兴。

在经贸领域上，范明政提议比利时联邦议会早日批准《越南 – 欧盟投资保护协定》（EVIPA）；支持欧洲委员会尽快解除对越南水产品的“黄牌”警告；协助越南开展研发和人力资源培训工作。

伊莲·蒂利厄强调，EVIPA是该国优先事项之一并且正在内部商讨进程中；同时高度评价越南在推进渔业可持续转变所做出的努力；强调许多比利时投资者希望扩大对越投资力度。

伊莲·蒂利厄对范明政关于深化两国农业战略合作伙伴框架的建议表示赞同；对双方加强合作，共同应对供应链中断和全球粮食安全等挑战表示欢迎。

关于应对气候变化，范明政建议比利时继续向越南提供资金和技术支持，旨在发展可再生能源和辅助工业。与此同时，伊莲·蒂利厄表示愿与越南合作开展各倡议和国际承诺，一道努力战胜气候变化的挑战。

范明政表示，目前旅比越南人约1.3万人，是两国关系的重要桥梁，建议比利时继续为旅比越南人社群成功融入和为比利时经济社会发展和文化多王兴做出贡献创造便利条件。

伊莲·蒂利厄高度评价旅比越南人社群，一直为旅比越南人社群发展提供支持。她同时表示关心和支持比利时各大区与越南各地方之间的合作，促进人民交流和文化活动，以增加两国人民之间的互相了解。（完）