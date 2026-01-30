越南政府总理范明政会见欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔

范明政总理强调，越南重视欧盟在全球的角色和地位，希望加强与欧盟的关系。欧盟是越南在经济、贸易和投资领域中的重要伙伴之一，并在推动可持续发展、绿色增长、循环经济、数字化转型、清洁能源和自由贸易方面发挥着先锋作用。



在介绍越南经济社会发展情况时，范明政总理表示，经过40年的革新开放，越南已从一个贫穷落后、遭受沉重战争后果的国家，崛起成为一个GDP规模达约5100亿美元、位居世界第32位的发展中国家；越南出口额达近5000亿美元，并与国际伙伴签署了17项自由贸易协定；跻身全球贸易规模和吸引投资领先的20个国家行列。



范明政总理强调，在越共第十四次全国代表大会之后，越南进入加速与突破阶段，旨在全面落实经济社会发展任务；推动增长模式转型；建设社会主义法治国家；同时坚定不移地执行独立、自主、自强、和平、合作与发展的外交路线，实现外交关系多边化、多样化，并坚持“四不”国防政策。



关于落实全面战略伙伴关系框架的方向，范明政总理建议双方继续加强高层接触与对话；有效发挥现有合作机制的作用；尽早落实联合声明，从而推动越南-欧盟全面战略伙伴关系深入、务实发展，充分利用彼此优势。范明政强调，越南将继续改善投资环境，为包括欧盟企业在内的外国投资者创造便利条件。



越南政府总理建议欧盟尽早派遣监察团赴越进行具体评估，其中需考虑到越南在防治非法、不报告及不受管制（IUU）捕捞方面所做出的认真且有效的努力，以及双方新建立的全面战略伙伴关系，旨在尽快撤销对越南水产品的IUU“黄牌”警告。



范明政总理同时建议欧盟继续支持越南向现代化、可持续的方向推进渔业发展模式转型。范明政总理还建议欧盟为旅欧越南人社群创造便利条件，使其为当地社会做出贡献，并促进越南与各成员国之间的合作。



越南政府总理范明政与欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔参观由越通社设置的越南-欧盟图片展。图自越通社

欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔强调越南是欧盟在印太地区及东盟内的重要伙伴，同时申明欧盟是值得信赖的伙伴，希望同越南进一步深化各领域合作，承诺将继续支持越南的经济社会发展进程。欧洲理事会主席指出，建立全面战略伙伴关系是双方推动贸易、实现市场和供应链多样化、发展海洋经济以及促进基础设施建设的重大机遇。



两位领导人一致同意紧密配合，有效落实《越南-欧盟自由贸易协定》（EVFTA），尽早完成《越南-欧盟投资保护协定》（EVIPA）的批准程序，同时推动在投资、贸易、科学技术、绿色转型、数字化转型、海洋经济、清洁能源及高质量人力资源培训等领域的合作。



在东盟—欧盟合作框架下，两位领导人一致同意加强协调，推动东盟—欧盟自由贸易协定的建设，同时以平衡、和谐的方式有效挖掘新的发展动力，满足两个地区各国在合作中的优先诉求。



值此机会，双方还就共同关心的世界和地区问题进行讨论。（完）