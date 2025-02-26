越南政府总理范明政会见标准普尔全球评级首席商务官

越南政府总理范明政2月26日下午在政府驻地会见了全球最具信誉的评级机构--标准普尔全球评级首席商务官Lynn Maxwell。



范明政感谢标普将越南评为BB+，展望为稳定、发展，强调越南正努力提升标普评级，同时希望双方合作将日益密切。范明政总理表示，新冠肺炎疫情已导致供应链、生产链终端，但越南已努力复苏并发展。2024年，越南经济增长率超过7%，2025年力争实现8%以上的增长目标，后续阶段努力实现两位数增长，并在未来20年发展成为高收入发达国家。



范明政总理指出，越南正积极实现交通、医疗卫生、教育、文化体育等领域的基础设施战略突破，从而减少物流费用、投入成本，进而提升产品的竞争力，优化人力资源，以满足数字经济、绿色经济、循环经济、知识经济等的发展需求，促进经济快速可持续发展，保障民生，坚持经济增长与社会公平进步、环境保护齐头并进。



越方希望获得美方的支持与合作。目前越南正努力实现两国贸易平衡，进口更多美国的工业产品，特别是，越南计划进口更多美国飞机，以促进航空业发展。

越南希望美国承认越南市场经济体制，为越南朝着纵深务实方向发展和融入国际一体化创造条件，同时希望美国将越南撤出D1 和 D3 高科技出口禁运清单。



标准普尔全球评级首席商务官Lynn Maxwell表示，标普承诺与越南协调促进市场的发展，向国际资本市场推广越南市场知识和平台。



范明政总理指出，目前越南正在推进基础设施大规模发展，特别是五种交通方式，其中包括航空领域的发展，如机场建设和飞机采购；建设北南高速铁路系统；投资建设与中国连接的标准轨铁路线路。从现在至2030-2035年，越南需要大量资金来开展这些项目。因此越南希望标普引导越南如何通过多种形式调集资金。范明政总理强调，越南愿意听取标普的咨询和建议。



Lynn Maxwell女士对范明政总理提出的意见建议表示赞同，并希望通过在越南开展的公私合作项目为越南的发展事业做出贡献。（完）