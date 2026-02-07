据越通社特派记者报道，2月6日，在出席越南共产党中央政治局与柬埔寨人民党中央常务委员会会晤及越南-柬埔寨-老挝三党领导人会晤之际，越南政府总理范明政会见了柬埔寨首相洪玛奈。此次会见旨在评估近期双边合作成果，并就进一步推动两国关系发展交换意见。



会上，两位总理一致认为，过去一年里，两国政府有效落实了两党、三党会晤（2025年2月）的结论，取得了诸多务实成果。政治外交关系持续巩固；双边合作机制有效运转。防务安全合作日益务实；经济贸易投资合作积极增长，2025年贸易额达113.3亿美元，较2024年增长11.7%。边界领土领域合作取得诸多进展；教育、卫生、文化、旅游和民间交流等领域得到推进。



双方同意配合管好边境地区，维护安全秩序，防范跨国犯罪和走私活动；早日签署关于口岸管理的协定和关于边界管理制度的协定，以便利商贸往来。在已取得的成就以及刚举行的两党、三党、三国总理会晤成果的基础上，两国政府将继续加强高层交往；巩固防务安全合作；一贯执行“不允许敌对势力利用本国领土破坏对方国家安全”的原则；维护边境地区安全秩序，打击跨境犯罪。



双方同意推动制定《到2035年越南与柬埔寨两国经济紧密对接的新合作机制提案和2050年远景》；研究连接胡志明市/木牌-巴域/金边的高速公路方案；扩大农产品和农工业贸易合作。



越南政府总理范明政会见柬埔寨首相洪玛奈。图自越通社

两位总理强调维护和平、稳定边界线的重要性，强调将继续配合及时处理突发事件；本着相互理解、相互尊重的精神并符合国际法，推动谈判解决约16%尚未完成勘界立碑的边界线，协同管理陆地与海上边界。



双方重申决心继续维护、培育并不懈发扬越南与柬埔寨之间的睦邻友好、传统友谊、全面合作与紧密团结关系，视其为两国人民的宝贵财富，同时承诺将这一良好关系传承和发展给年青一代。



值此机会，政府总理范明政建议柬方继续关注解决在柬越裔人士的法律地位问题，以帮助他们稳定生活，为柬埔寨的繁荣发展和两国友好关系作出积极贡献。（完）