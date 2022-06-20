越南政府总理范明政会见柬埔寨首相洪森

6月20日上午，在

柬埔寨首相洪森

“推翻波尔布特种族灭绝之路”45周年活动结束后，越南政府总理范明政在位于柬埔寨特本克蒙省棉末县的

柬越友谊

之屋

会见

了柬埔寨首相洪森。

越南政府总理范明政

表示高兴地造访特本克蒙省并同首相洪森出席标志着推翻残暴的种族灭绝制度的正义战争的起源的这一具有历史性的纪念活动；对柬埔寨成功进行乡分区理事会选举表示祝贺；祝贺柬埔寨继续取得新的更大对内、对外成就。

洪森感谢越南政府总理范明政应邀出席2022年6月20日举行的历史性事件纪念活动，视其为越南与柬埔寨两个民族的传统友好关系的生动体现；再次对越南军队和人民协助柬埔寨争取民族独立斗争，摆脱种族灭绝制度表达深深的谢意。

两位领导对越柬双边关系的良好发展势头表示满意；对双方保持各个渠道的高级代表团互访与接触以及相关的合作机制，2022年前5个月双边贸易额达54.4亿美元，同比增长19%；赴柬越南游客人数达到4.6万人，使越南成为柬埔寨第三大客源市场等给予高度评价。

为了推动两国关系继续朝着“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”方针日益深入高效发展，两位领导人一致同意促进高级代表团互访，有效开展2022年越柬友谊年框架下各项活动，包括于2022年6 月24日在河内举行建交55周年纪念活动，推动政党、政府、国会和民间交流等渠道的合作。

双方一致同意加强两个经济体的互联互通，包括基础额设施的硬件互联互通和体制、政策、服务的软件互联互通；尽早完成《2030年前越柬两个经济体互联互通总体规划》；继续创造便利的环境，鼓励两国企业加强投资经营合作；早日签署边境贸易协定；有效利用两国口岸，为贸易交往和民间交流创造条件；增加直达航班，进一步促进旅游合作。双方一致同意加速未完成勘界立碑工作的边境线的谈判；谈判签署关于边境管理制度的协定和关于口岸和陆地边界口岸管理制度的协定。

双方同意在国际、地区和次区域等论坛上保持密切配合和相互支持，尤其是在柬埔寨担任2022年东盟主席的一年。

范明政总理感谢并希望柬埔寨政府继续关心并为巩固越裔柬埔寨人的法律地位、安定生活、融入柬埔寨社会、为柬埔寨社会经济发展和增进两国关系作出贡献等提供便利条件。

值此机会，范明政总理向洪森转达越共中央总书记阮富仲、国家主席阮春福、国会主席王廷惠对洪森和柬埔寨高级领导的问候和祝福。柬埔寨首相表示感谢，并向越南高级领导人转达了问候。（完）