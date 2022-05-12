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越南政府总理范明政会见柬埔寨首相洪森
范明政对柬埔寨作为东盟轮值主席国所发挥的作用和贡献，其中包括推动落实东盟关于缅甸的“五点共识”予以高度评价。范明政祝贺柬埔寨做好疫情防控工作和早日全面复苏；同时，相信柬埔寨将成功举办2022年6月上旬的乡分区理事会选举以及2023年的国民议会选举。
洪森高度赞赏越南在应对新冠疫情和经济社会复苏发展所取得的成就，并相信，越南政府和人民继续在革新事业和国际一体化进程中将取得更大的成就。
两国领导人就越柬关系进行讨论时对过去双方合作所取得的积极进展，特别是在各个渠道保持高层接触、交流与合作机制；双边贸易额保持正增长势头，2022年第一季度达33.7亿美元，比2021年同期增长24.9%等表示满意。
两国领导人一致同意，在2022年越柬友好年和柬越友好年期间将促进高级代表团互访，配合举行越柬建交55周年（1967.6.24-2022.6.24）系列庆祝活动，努力保持贸易投资发展势头；促进包括公路旅游在内的旅游业合作；有效利用口岸制度，促进贸易和人文交流；继续解决剩余16%的陆地边界勘界立碑工作；共同打造两国和平友好的边界线。范明政表示感谢，并希望柬埔寨政府继续关注并为柬埔寨越裔人加强合法地位、稳定生活创造便利条件。
值此机会，范明政向洪森和柬埔寨其他领导转达越共中央总书记阮富仲、国家主席阮春福和国会主席王廷惠对其的亲切问候。柬埔寨首相洪森感谢并向越南高级领导表达诚挚问候，同时邀请范明政对柬埔寨进行正式访问。（完）
洪森高度赞赏越南在应对新冠疫情和经济社会复苏发展所取得的成就，并相信，越南政府和人民继续在革新事业和国际一体化进程中将取得更大的成就。
两国领导人就越柬关系进行讨论时对过去双方合作所取得的积极进展，特别是在各个渠道保持高层接触、交流与合作机制；双边贸易额保持正增长势头，2022年第一季度达33.7亿美元，比2021年同期增长24.9%等表示满意。
两国领导人一致同意，在2022年越柬友好年和柬越友好年期间将促进高级代表团互访，配合举行越柬建交55周年（1967.6.24-2022.6.24）系列庆祝活动，努力保持贸易投资发展势头；促进包括公路旅游在内的旅游业合作；有效利用口岸制度，促进贸易和人文交流；继续解决剩余16%的陆地边界勘界立碑工作；共同打造两国和平友好的边界线。范明政表示感谢，并希望柬埔寨政府继续关注并为柬埔寨越裔人加强合法地位、稳定生活创造便利条件。
值此机会，范明政向洪森和柬埔寨其他领导转达越共中央总书记阮富仲、国家主席阮春福和国会主席王廷惠对其的亲切问候。柬埔寨首相洪森感谢并向越南高级领导表达诚挚问候，同时邀请范明政对柬埔寨进行正式访问。（完）