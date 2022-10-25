越南政府总理范明政会见柬埔寨参议院主席

越南政府总理范明政于10月25日上午在政府总部会见了正在率领柬埔寨参议院高级代表团访问越南的柬埔寨参议院主席赛冲（Samdech Say Chhum）。

越南政府总理范明政热烈欢迎柬埔寨参议院主席赛冲和柬埔寨参议院高级代表团访问越南，相信此访将取得许多重要成果，为加强两国睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定的关系作出积极贡献。

越南政府总理范明政高度赞赏柬埔寨作为2022年东盟和AIPA轮值主席国所做出的贡献；相信今年11月在金边举行的相关高级别会议将取得成功，为建设和平、稳定、繁荣的东盟共同体做出积极贡献，同时不断提升柬埔寨在地区和世界的地位与作用。

范明政总理指出，越南一贯奉行独立自主、多元化和多边化的外交政策，是国际社会的好朋友、可靠伙伴和负责任成员。越南不选边站，而选择正义和真理。越南提出到 2045 年发展成为一个发达高收入国家的目标。其中，将建设独立自主的经济体与积极主动且广泛、实质、有效融入国际相结合。

柬埔寨参议院主席赛冲表示，越南与柬埔寨拥有团结一致、并肩作战直至最终胜利的的传统；柬埔寨将不断培育两国团结友谊、睦邻友好、全面合作、可持续且长期发展的合作关系。

柬埔寨参议院主席赛冲认为，在复杂多变的世界形势下，两国需要继续维护并不断加强两国人民的睦邻友好与团结一致，共同克服困难；在多边论坛上密切协调和相互支持。

两位领导人表示高兴地看到过去一段时间，两国合作保持稳定发展势头。两国高层领导人保持经常性接触和交流，双边合作机制持续有效展开。2022年前9个月，双边贸易额达84.5亿美元，比2021年同期增长16.7%。截至目前，越南在柬埔寨有效投资项目共有198个，注册资金总额达29.2亿美元。越南是东盟国家对柬埔寨直接投资资金最多的国家和对柬埔寨投资国家中的前5个国家之一。

越南政府总理范明政和柬埔寨参议院主席赛冲同意继续有效协调，落实现有的防务与安全协议和合作机制；继续努力推动解决两国边界线未完成划分立碑的剩余的16%，进而构建两国和平、友好、合作与长期发展的边界线。

在讨论多边合作时，两位领导人表示，在世界和地区形势复杂多变且难料的背景下，两国应继续在各论坛上密切协调、相互支持。范明政总理建议两国需要与其他成员国一道，努力维护东盟在包括东海问题在内的战略问题上的团结一致和核心作用。

趁此机会，柬埔寨参议院主席议长赛冲转达了柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼、国会主席韩桑林和政府首相洪森对越南政府总理范明政、越南党、国家和国会领导人的问候。范明政总理通过参议院主席赛冲向柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼、国会主席韩桑林和政府首相洪森表示感谢、寄予问候和良好祝愿。（完）



