越南政府总理范明政会见柬埔寨副首相梅森安

6月24日下午，

越南政府总理范明政

会见正在对越南进行正式访问的柬埔寨人民党副主席、副首相、议会联络与监察部大臣、柬越友好协会主席梅森安。

会见时，范明政对越南与柬埔寨睦邻友好和全面合作关系积极发展，特别是双方高层代表团的互访频繁表示满意。双边贸易合作关系保持积极发展势头，今年前5个月，双边贸易金额达54.4亿美元，同比增长19%。今年前3个月，赴柬埔寨观光旅游的越南游客超4.6万人次，在柬埔寨观光旅游游客人数最多的国家中排名第一。两国在国防安全、教育培训和交通运输等领域的合作关系继续得到加强。两国完成了陆地边界划界立碑的84%工作量，并努力进行谈判，解决剩下16%工作量，共同建设和平、友谊、合作与可持续发展的边界线。

范明政高度评价双方联合成功举行“推翻波尔布特种族灭绝政权之路”45周年纪念活动，并强调，该活动为提高两国各阶层人民，尤其是年轻一代对培育与维护两个民族睦邻友好、传统友谊、全面合作和长期稳定关系的认识与责任感。

梅森安高度评价半个世纪以来两国关系的发展，同时对越南党、国家、军队和人民为柬埔寨人民在以前推翻种族灭绝政权的斗争和当前建国卫国事业给予巨大帮助深表感谢。她强调，继续为培育两个民族的友谊做出更多努力。

范明政希望梅森安继续为深化两国全面合作关系作出积极贡献，同时为越南公民、企业和越裔柬埔寨人在柬埔寨生活、工作与经营提供便利条件，为柬埔寨经济和社会的发展和进一步加深两国合作关系作出贡献。（完）