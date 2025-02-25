越南政府总理范明政会见柬埔寨副首相布拉索昆

2月25日，越南政府总理范明政在河内亲切会见了出席第二届东盟未来论坛（AFF2）的柬埔寨副首相兼外交与国际合作部大臣布拉索昆。

范明政强调，布拉索昆的出席为第二节东盟未来论坛取得成功作出重要贡献，同时体现了柬埔寨对越南的支持，为进一步加强两国友好关系作出贡献。

布拉索昆祝贺越南成功举办第二届东盟未来论坛，从而提升了越南在地区乃至世界上的作用和地位。他表示，将与越南副总理兼外交部长保持配合，于2025年在柬埔寨成功举办越柬联合委员会第21次会议，探讨促进两国合作的措施。

双方高兴地看到越柬关系不断得到加强并得到全面发展。近日越柬两党及越老柬三党高层会晤取得圆满成功，成为了越柬、越柬老关系史上新的里程碑。三国就加强团结、友谊以及向年轻一代宣传越柬关系和越老柬三国历史价值的重要性达成了共识。

为有效落实越柬两党两国高层共识，双方同意继续推进各领域全面合作；重点加强互联互通，特别是基础设施、公路、铁路、海运互联互通等，从而增进凝聚力、增进信任、促进人文交流；加强在管理和保护和平、稳定、友好、合作和发展陆地和海上边界方面的合作。此外，双方愿解决体制上的困难，促进两国贸易和投资合作。

值此会见之际，范明政建议双方配合寻找合理措施来解决尚未完成的16％的边界勘界立碑工作，致力于建设和平、稳定和可持续发展的两国边界线。范明政同时要求柬方重视解决在柬越裔人士法律地位问题，使其能够安心生活并为柬埔寨国家繁荣发展和两国友好关系作出贡献。（完）