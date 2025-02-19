越南政府总理范明政会见柬埔寨副首相兼内政部大臣韶索卡

越南政府总理范明政2月19日下午在政府驻地会见了正对越南进行工作访问的柬埔寨副首相兼内政部大臣韶索卡。

范明政总理建议柬埔寨继续为旅居柬埔寨越南人加入柬埔寨国籍创造条件；推动边界合作；合力打击跨国犯罪，特别是毒品犯罪、人口贩卖、网络诈骗等犯罪行为。

范明政表示高兴看到越柬关系不断得到巩固，并朝着全面方向发展，强调越南高度重视对柬关系，并将发展两国关系置于头等优先位置，始终支持和平、稳定、繁荣发展的柬埔寨。

范明政总理重温了柬埔寨在过去越南争取民族独立斗争中给予的帮助以及越南对柬埔寨摆脱波尔布特种族灭绝制度提供的支持，高度评价越南公安部与柬埔寨内政部之间的合作关系，同时相信两部合作将不断发展，进而有效合作解决双方共同关心的问题，就战略性问题展开讨论，同时及时向两国高层领导提供有关安全保障工作的参谋。

范明政建议今后柬埔寨和内政部继续指导加强各类犯罪，尤其是毒品犯罪、人口贩卖和网络诈骗团伙的防范合作。同时，配合与破坏两国和两国关系的敌对势力作斗争；解救在柬埔寨因网络诈骗而被拘留和强迫劳动的越南公民，并将他们遣送回国。特别是考虑并给予在柬埔寨合法生活和工作并融入当地社会、成为两国友谊桥梁的越南公民的公民身份；促进勘界立碑工作，解决存在问题，努力建设和平、稳定、友好、合作、共同发展的边界线。

柬埔寨副首相兼内政部大臣韶索卡强调，近年来，柬埔寨经济社会发展事业已释放出积极信号，其中越南已提供的巨大帮助。韶索卡对范明政总理提出的意见表示赞同，并认为，在当前背景下，每个国家都不能单独发展，必须共同合作与发展。

韶索卡申明，柬埔寨内政部将同越南公安部和各部门和地方政府有效打击各类犯罪，尤其是毒品犯罪和网络诈骗犯罪。同时促进各级代表团互访和人力资源培训合作；向两国人民尤其是年轻一代宣传两国友好关系传统；继续培育越柬关系；考虑为越裔柬埔寨人给予合法地位，为他们在柬埔寨生活与工作创造有利条件。（完）