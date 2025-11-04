越南政府总理范明政会见日越友好协会关西地区分会主席祯西村

范明政欢迎日越友好协会关西地区分会主席祯西村一行访越，并表示，过去越日全面战略伙伴关系在所有领域呈现良好发展态势。他说，越南与日本政治互信水平高，日本是越南最大ODA援助国（截止2024年，累计贷款超过230亿美元）和第一大劳务合作伙伴、第三大投资来源国、第四大贸易和旅游伙伴国，两国贸易总额达481.8亿美元。



范明政总理高度评价关西地区在日越关系中的作用和重要性时表示，关西地区企业的投资占日本对越南投资总额的30%，贸易额约占两国贸易额的25%。关西是日本与越南各地合作关系最为活跃的地区，并与越南10个省市缔结友好城市关系。



范明政建议祯西村及日越友好协会关西地区分会继续关注、支持、推动越日全面战略伙伴关系日益有效、务实发展。

会见现场。图自越通社

范明政呼吁关西地区乃至日本企业投资于越南加工工业、辅助工业、高科技农业、生物技术、数字化转型、绿色转型等领域，并提供技术转让；扩大关西地区与越南各地的地方合作。



祯西村表示，自成立30年来，该协会一直积极开展活动，为日越关系日益良好发展添砖加瓦。他说，将继续努力向日本企业、投资者和伙伴介绍、宣传越南的合作投资潜力、优势和机遇；希望越南政府、政府总理关心支持这些活动，为培育两国关系日益发展作出贡献。



范明政建议日越友好协会关西地区分会通过加强关西地区培训机构、大学、研究院与越方的连接，继续推动科学技术、高质量人力资源培训合作；继续关心支持正在关西学习、工作和生活的越南人社群。



祯西村强调，将与日越友好协会关西地区分会继续呼吁日本企业合作、投资于越南；推动地方合作；扩大人力资源培训合作以及范明政总理提出的合作领域。（完）