越南政府总理范明政会见日本防卫大臣木原稔

8月6日下午，越南政府总理范明政在政府驻地会见正在对越南进行正式访问的日本防卫大臣木原稔（Kihara Minoru）。

双方在会见中高兴地看到，自1973年9月正式建交以来，在双方共同努力下，越日关系稳步前进，不断走向纵深、务实和扩大。

范明政强调，越南一贯奉行独立、自主、多样化多元化的外交政策，原做国际社会的朋友、值得信赖的伙伴和负责任的成员，致力于和平、合作与发展；重视并愿与日方一道切实有效落实越中致力于亚洲和世界和平与繁荣的全面战略伙伴关系。

范明政建议双方继续保持各级别尤其是高层互访；促进你日本投资者在越南进行更多高质量投资，进行技术转让，合作提高管理能力和人力资源培训；加强两国经济联系，增加双边贸易额，为越南农产品进入日本市场创造进一步条件；以大型项目、重点项目为重点，推动新一代官方发展援助合作；开展半导体芯片、人工智能等新领域合作；促进职业培训合作、劳务合作，为旅日越南人生活、学习、工作创造便利条件；推进文化、体育和民间交流；合作解决人口与发展、资源枯竭、数字化转型、绿色转型的问题。

木原稔向范明政通报了其与越南国防部长潘文江的会谈结果并表示，此次访问越南旨在进一步加强越日全面战略伙伴关系，促进防务合作，尤其是范明政总理提出的领域。

在讨论世界和地区局势时，双方强调确保东海安全、航空和航行自由以及在国际法特别是《联合国宪章》1982年《联合国海洋法公约》基础上通过和平方式解决所有争端的重要性。（完）