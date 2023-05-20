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越南政府总理范明政会见日本企业 促进越南投资项目的展开
会见永旺集团董事长吉田昭夫（Akio Yoshida）时，范明政高度评价永旺为越南零售和出口领域作出积极有效贡献。
范明政认为，越南拥有永旺和其他投资商可能扩大在越投资和经营活动的5个重要基本因素，即越南将消费视为增长动力之一，越南拥有超1亿人口的市场，年轻人口和中产阶级日益增加，越南力争到2030年成为中等偏高收入的国家，越日关系良好发展，日本货物受越南消费者的青睐，越南商品丰富多样，符合世界的消费趋势。
范明政建议永旺将越南选为该集团在世界上的经营基地，永旺继续扩建在越南河内、胡志明市、海防、承天顺化、芹苴、广宁、巴地头顿、太原、乂安、西原、庆和和安江等省市的购物娱乐中心。
范明政还建议永旺加强进口活动，将越南货物，尤其是纺织品、鞋类、水产品、粮食和视频等越南具有优势货物参加全球供应链。特别是，范明政建议永旺向越南学生和大学生颁发奖学金，同时为越南人力咨询进行培训。
吉田昭夫表示，截止目前，越南是永旺在全球投资最多的国家，投资额超11.8亿美元。永旺已在河内、胡志明市、海防、承天顺化等越南主要省市开设了6个购物中心。
他强调，未来，永旺将在越南开设20家购物中心，此外，扩大进口越南产品，并在日本2万家购物中心分销越南产品，同时为越南人力资源培训提供帮助。
为日本企业对越投资创造便利条件
当天上午，范明政与广岛大学校长越智光夫（Mitsuo Ochi）、佐竹食品株式会社总经理松本和久（Matsumoko Kazuhisa）、Balcom集团董事长山坂哲郎（Yamassaka Tetsuro）和日本中南地区7家企业领导举行工作会谈。
越智光夫代表日本企业代表团提及促进教育、人力资源培训、智慧城市发展、碳中和、半导体发展、农业数字化、畜牧业、水稻生产标准、应对干旱、盐水入侵等领域的合作关系的主题。
他希望继续获得越南政府、部门和地方政府的支持，以派遣企业代表团赴越寻找上述领域的投资合作机会。
范明政强调，两国政府一向支持双边合作活动，其中包括推动两国企业合作活动日益务实有效发展。他高度评价广岛大学和日本中南地区企业关于今后促进与越南在农业、人力资源培训、数字化转型、绿色转型、应对气候变化、知识经济、循环经济和私营医院等领域合作关系的倡议。范明政希望广岛大学考虑在越南开设培训中心。
范明政建议日本中南地区企业继续与越南驻日大使馆、越南驻福冈总领事馆和各有关部门及机构紧密配合，早日实现合作投资的倡议，有助于推动两国纵深战略伙伴关系日益深入、务实和有效发展。
越南政府承诺为日本中南地区企业乃至该国企业在越南开展投资合作活动提供便利。
2023年6月启动B区块-乌门天然气系列项目
范明政还会见越南B区块-乌门天然气系列项目合资成员三井物产株式会社领导。
会见时，三井物产株式会社油气勘探与开采公司董事长滨本博孝（Hirotaka Hamamoto）建议范明政总理指导解决上述项目存在的障碍，尽早完善谈判进程，并签署油气销售、运输合同，以2023年6月启动B区块-乌门天然气系列项目。
范明政强调，越南政府总理两年来一直督促解决该项目存在的障碍，并承诺这些障碍将很快得到解决。同时希望三井物产株式会继续与越南促进投资合作，尤其是绿色能源、清洁能源的领域，帮助越南到2050年实现净零排放的目标。
建议双日株式会社扩大工业区生态系统的投资
此前，5月19日下午，范明政总理会见双日株式会社董事社长藤本昌义（Fujimoto Masayoshi）。
会见中，藤本昌义表示，双日株式会社承诺在越南长期强劲投资，阐述未来期间拟扩大在工业区、可再生能源等领域投资，就关于实施投资准备过程中所面临的困难进行交谈，提出涉及直接购电售电机制、发展可再生能源等建议。
范明政高度评价双日株式会社多年来在越南积极有效运营，欢迎双日株式会社对越南工业区领域投资。这是日本富有经验和优势，同时符合于越南吸引外资合作定向。
范明政透露，越南政府近日颁发第八号电力规划，其中优先发展可再生能源，进而制定可再生能源生产商与销售各户之间直接购电售电机制，同时修正《电力法》，实施竞争电力市场的路线图。
范明政建议双日株式会社扩大对工业区生态系统的投资，为促进拥有资金、技术及管理能力的日本各家企业对越南投资运营构建桥梁，助推越南深入全球供应链。
范明政希望，双日株式会社在越南不断扩大运营投资范围，为越南经济社会发展进程，尤其是工业区、可再生能源领域作出更多贡献。
范明政建议双日株式会社与越南计划投资部及有关地方及时交谈，配合解决展开投资过程中所面临的障碍，与越南各协会和地方促进配合，为越南中小型企业参加双日株式会社的供应链创造有利条件。（完