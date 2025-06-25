越南政府总理范明政会见旅居中国越南人社群代表

越通社特派记者报道，在出席世界经济论坛第十六届新领军者年会并在中国开展各项活动期间，6月25日晚，越南政府总理范明政在中国天津市会见了旅居中国北京、天津、河北等地的越南人社群代表。



范明政对旅居中国越南人社群日益发展壮大感到高兴，目前在中国的越南人数量超过10万人，其中包括2.3万多名学生、研究生与进修人员。



范明政表示，今年是越南连续第三年应邀出席在中国举行的世界经济论坛“新领军者”年会，体现了越南在国际舞台上的地位日益提升，也反映出中国对越中全面合作伙伴关系的高度重视。



范明政强调，越南始终高度重视发展与中国的友好关系，将其视为战略选择和外交政策的首要优先。与此同时，中国在国家发展中取得了诸多重要成就，越南可以从中借鉴宝贵经验。

范明政向侨胞通报国家发展情况时表示，党和国家的最高目标是维护国家独立、主权，使人民生活越来越富裕、幸福。到2030年，越南力争成为现代工业国家、达到中高收入水平；到2045年，成为发达国家、实现高收入。



范明政强调，海外越南人始终是越南民族不可分割的一部分。党和国家始终关心海外侨胞，努力为他们在所在国安居乐业、融入社会并心系祖国创造有利条件。



范明政希望旅居中国越南人继续团结奋斗、努力学习、积极工作，遵守当地法律，为深化越中关系作出贡献。范明政还要求驻华大使馆继续做好公民保护工作，把越侨当作亲人，在任何情况下都不让任何人掉队。（完）