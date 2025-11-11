越南政府总理范明政会见所罗门群岛外交与外贸部长彼得·沙内尔·阿戈瓦卡

范明政在会见中建议双方加强高层及各层级代表团互访，建立相关部委、行业间的磋商机制并促进民间交流，以增进相互了解。在此精神下，范明政对所罗门群岛总理将访问越南的计划表示欢迎。



范明政强调，双方需加强在贸易、教育、医疗、交通基础设施等领域的合作，鼓励两国企业在农业、海洋与渔业合作、可再生能源等共同关注且具有优势的领域扩大投资。他表示，将指导越南相关机构尽快派遣代表团前往所罗门群岛探寻合作机遇，特别是在当地投资建设海产品捕捞、加工及出口设施。



范明政还建议双方签署各项便利两国人员往来的协定，尤其是外交和公务护照免签协定；并推动开通更多连接越南与南太平洋岛国的航线。



会见现场。图自越通社

所罗门群岛外交与外贸部长彼得·沙内尔·阿戈瓦卡表示，所方高度重视越南在亚太地区的角色和地位，并强调越南是一个坚韧的民族，如今已成为世界上发展速度最快的国家之一。越所两国拥有诸多共同点，可以在发展进程中相互分享、学习、支持与声援。



阿戈瓦卡高度评价此次访问期间越所两国政府签署的合作框架备忘录，视此为双方在潜力领域发展合作关系的重要基础。他建议越南支持所罗门群岛在人力资源培训以及渔业、农业技术发展方面提供协助；期望从越南进口大米及原材料；承诺将为越南企业在所投资潜在项目创造便利条件。



双方一致同意加强在地区和国际论坛，特别是联合国框架下的协调与相互支持，并共同为东盟与太平洋岛国论坛（PIF）之间高效务实的合作、促进地区可持续发展作出贡献。（完）

