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越南政府总理范明政会见意大利农业、粮食主权和林业部部长
范明政总理表示，越南是第一个在九龙江三角洲制定和实施100万公顷优质低碳水稻发展计划的国家，为应对全球气候变化做出贡献。范明政总理建议研究和加强两国在农业领域中的对接与合作。
范明政建议意大利督促欧盟尽早解除对越南水产品的黄牌警告，加快《越南与欧盟投资保护协定》（EVIPA）的批准进程。
范明政总理建议双方密切配合，共同应对气候变化、粮食安全、水资源安全等全球性挑战；共同有效展开越南与G7国家发表的《建立公正能源转型伙伴关系（JETP）政治宣言》。越南愿意为促进意大利与东盟合作关系发展牵线搭桥，同时支持促进意大利与非洲国家和其他国家的粮食安全保障合作。
意大利农业粮食主权和林业部部长洛洛布里吉达对范明政总理提出的建议表示赞同，并强调，越南农业发展潜力巨大，意大利愿意与越南分享相关经验，进而促进农业可持续发展，实现超低排放，提高产品质量和增加附加值，瞄准高端市场。
洛洛布里吉达部长表示，意大利希望成为越南在欧盟中的头等农业合作伙伴，希望意大利更多农产品将进入越南乃至亚太地区市场。他表示将积极督促欧盟相关机构尽早解除针对越南水产捕捞的黄牌警告。（完）