越南政府总理范明政会见意大利伦巴第大区区长

越南政府总理范明政10月6日下午在政府驻地会见了意大利伦巴第大区区长阿蒂里奥·丰塔纳（Attilio Fontana）。

范明政总理相信，此访将为促进两国关系、特别是伦巴第大区与越南各地方和企业关系创造新动力。

范明政总理强调，越南高度重视并主张推动和深化越意战略伙伴关系；高兴地看到两国合作日益深化，多领域合作取得丰硕成果。

伦巴第大区区长阿蒂里奥·丰塔纳强调，越南是重要合作伙伴，高度评价越南在正确的发展方向和政策、经济、社会、环境等方面具有的可持续、全面发展的潜力，特别是“以人民为中心”的理念、充沛的年轻人口等。

阿蒂里奥·丰塔纳一行提出促进两国在农业、工业、航空、高科技、高等教育等多个领域合作的措施等，旨在将潜力和机遇转化为具体的合作项目和活动；希望越南为伦巴第大区进军东盟市场搭建桥梁。

范明政总理建议双方继续促进经贸合作，希望意大利继续为越南纺织品服装、鞋类、农产品、水产品等意大利有需求的产品进一步开放市场；加强企业代表团互访，有效利用《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA），推动批准《越南-欧盟投资保护协定》（EVIPA），敦促欧盟委员会尽快取消对越南水产品出口的黄牌警告。

范明政总理强调，越南愿为促进意大利与东盟之间的经贸合作关系牵线搭桥；建议双方进一步推进文化、旅游、人文等领域合作；研究开通越南与意大利之间的直达航线；支持越南发展时尚产业、文化产业、足球、职业培训等；加强数字化转型、高科技、创新、绿色转型、循环经济发展、可再生能源、应对气候变化等领域的合作。

范明政总理还建议意大利伦巴第大区考虑同越南某个经济社会大区建立伙伴关系等。（完）