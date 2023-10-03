越南政府总理范明政会见德国下萨克森州州长施特凡·魏尔

10月2日下午，越南政府总理范明政在政府总部会见了来访的德国下萨克森州州长施特凡·魏尔（Stephan Weil）。

范明政总理欢迎魏尔在越德战略伙伴关系呈现积极发展势头的背景下首次同企业代表团访问越南。双方保持代表团频繁互访和接触，为推动双方在各领域的关系注入动力。德国是越南在欧盟头等经济伙伴，两国在多领域的合作潜力仍巨大，有待挖掘。

关于双方经济社会发展情况和合作展望，范明政强调，越南主张坚持奉行独立、自主、多样化、多边化；是各国好朋友、可信赖的伙伴，是国际社会积极和负责任一员的对外路线。在此精神上，范明政希望推动与下萨克森州乃至德国的关系深入发展。

范明政总理高度评价两国关系呈现积极发展势头，高度评价与下萨克森州乃至德国的合作潜力。2022年，越南与下萨克森州双边贸易额达14亿美元，相当于越南与德国之间贸易总额的十分之一。

范明政建议推动在政治、外交、贸易、投资、应对气候变化、职业技能培训、旅游、民间交流等领域的合作，为两国带来利益，增进两国人民之间的互相了解，为地区乃至世界和平、合作与发展做出贡献。

范明政建议下萨克森州政府鼓励该州企业对越南高科技、数字化转型、绿色转型、应对气候变化等领域进行投资；同时支持德国议会尽早批准《越南与欧盟投资保护协定》；促进欧洲委员会解除对越南水产品的黄牌。

范明政强调，越南各部门和地方在长期合作、利益和谐的基础上始终支持包括德国企业在内的外国企业赴越南了解合作机会、加强营商投资机会，为他们投资活动创造便利条件。

魏尔强调，下萨克森州企业高度评价双方之间的合作潜力，希望建立代表团互访关系和与越南各部门、地方和企业建立合作关系。

魏尔高度评价旅德越南人社群对所在国经济社会做出的贡献和成为两国友好合作的桥梁作用。魏尔强调将努力推动越南与德国关系日益向前发展，取得积极务实成果。（完）