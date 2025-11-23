越南政府总理范明政会见德国、埃及、挪威等国领导

* 会见德国总理弗里德里希·默茨，越南政府总理范明政强调，越南始终重视与德国的战略伙伴关系，并高度评价德国在欧盟中的带头作用。



两国领导人强调，在当前国际和地区形势下，双方高度重视团结、友好与合作关系；并指出需继续推动自由贸易、商品和服务流通，消除障碍，为生产经营创造便利，为人民带来利益。



范明政总理感谢并建议德国政府继续在能源、环境、职业培训等领域向越南提供官方发展援助（ODA）；推动与越南在职业培训领域的长期合作框架，采用德国双轨制职业培训模式，为越南职业资格按照德国标准获得认可创造便利；继续关心并为旅居德国越南人社群创造有利条件，帮助其成功融入当地社会、为当地经济社会的发展作出贡献，并成为促进两国友好关系的重要桥梁。



德国总理弗里德里希·默茨高度评价越南日益提升的的地区及全球作用和地位，以及越南近期在各领域上取得的成就；并强调越南是德国面向亚太政策中的重要伙伴。



德国总理强调，越南希望在两国有需求、具有优势互补的领域上加强与越南的合作，包括矿产、高铁、职业培训、国防工业和网络安全等领域，同时建议两国加大在职业培训方面的合作力度。



越南政府总理范明政强调，两国需要合作确保安全，打击各类犯罪，其中包括涉及国家安全的犯罪，致力于维护社会稳定。

*会见埃及总理穆斯塔法·马德布利时，双方一致同意尽快完成实施越南与埃及全面伙伴关系框架的行动计划。



越南政府总理范明政会见埃及总理穆斯塔法·马德布利。图自越通社

为实现将双边贸易额提升至10亿美元的目标，范明政建议双方尽快成立《越南与埃及自由贸易协定》（FTA）可行性研究联合工作组和越埃企业理事会；促进谈判并尽快签署避免双重征税协定；加强投资合作，为越南企业参与埃及新行政区、新城市开发项目并在埃及开展经营活动创造有利条件。



范明政建议双方加大农业和农产品出口的合作力度；尽快为埃及土豆、枣椰、石榴等产品进入越南市场完善相关手续，同时为越南大米、荔枝、火龙果等产品进口到埃及开放市场。



穆斯塔法·马德布利高度赞同范明政上述合作建议，并希望双方尽快制定推进贸易合作的行动计划。 埃及总理建议越南企业扩大对埃及市场尤其是电信、基础设施、人工智能等领域的考察和投资活动，并希望通过越南加强与东盟市场的互联互通。



穆斯塔法·马德布利建议双方有效落实在越南国家主席梁强访问埃及期间签署的促进两国防务合作意向书，首先邀请越南参加将于 2026年12月在开罗举行的国际防务展。



*会见挪威总理约纳斯·加尔·斯特勒时，范明政建议两国配合尽快签署关于建立绿色战略伙伴关系的意向书，加强在绿色转型、循环经济、适应气候变化等领域的合作。他建议挪威政府继续鼓励该国企业和投资基金扩大对越南海洋经济、绿色转型、可再生能源和循环经济等领域的投资。



越南政府总理范明政会见挪威总理约纳斯·加尔·斯特勒。图自越通社

双方一致同意加强高层互访，今后推动双边关系迈上更高水平；促进尽早完成《欧洲自由贸易联盟（EFTA）与越南自由贸易协定》的谈判并签署该协定。



约纳斯·加尔·斯特勒对范明政提出的建议表示赞同，并建议两国在海上风电、可再生能源、循环经济、水产和废物处理等领域进一步拓展和深化合作，并同意继续在国际和地区论坛上加强协调与配合，为世界和地区的和平、稳定和共同利益作出贡献。

*上述是范明政总理赴南非出席 G20 峰会并开展双边活动期间的最后活动，也是范明政出访科威特、阿尔及利亚和南非三国之旅的最后活动。当地时间23日晚，范明政总理和夫人及越南高级代表团离开南非并返回越南，圆满结束本次旅程。（完）