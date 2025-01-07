越南政府总理范明政会见并表彰越南国足——2024年东盟杯冠军

在2024年东盟杯比赛中，越南国家队共进行了8场比赛，取得7胜1平的佳绩。尤其是在决赛中，金尚植（Kim Sang Sik）师徒在主客场双回合比赛中战胜泰国队，以总比分5-3夺得冠军。

在会见中，主教练金尚植和队长杜维孟对党、国家领导，各部委、行业和地方以及全国球迷一直以来的关心、支持和鼓励表示由衷感谢。他们表示，2024年东盟杯冠军不仅是球队努力的结果，更是越南民族共同努力的成果。全队将继续奋斗，努力攀登新的高峰，为祖国赢得更多荣誉。

范明政总理在致辞中表示，越南国足不仅赢得了冠军，还创造了许多值得赞扬的成就，如：首次从国外带回冠军奖杯；在东盟杯比赛中以7胜1平的战绩结束赛事，无一败绩；共打入21粒进球，创造了越南队参赛历史上的最佳战绩。此外，越南球员阮春山还首次获得“最佳射手”和“最佳球员”两项荣誉，门将廷赵也被评为“最佳门将”。

范明政强调：“球队的比赛成绩不仅让海内外越南人感到自豪，也赢得了国际友人的赞誉，成为全民族奋发向上、攀登新高峰的重要动力和巨大灵感。”

范明政总理希望越南国家队继续努力训练，超越自我，取得更加辉煌的胜利，迈向更远大的目标，眼前的目标是亚洲冠军，深度参与世界杯，与全国人民一起迈入国家富强、繁荣、文明的新时代。

代表党和国家领导人，范明政总理向越南国家足球队颁发了一级劳动勋章，向6名在2024年东盟杯比赛中表现特别出色的队员颁发了三级劳动勋章。同时，范明政总理还向29名表现优异的球员颁发了政府总理奖状。

在表彰会上，越南国家资本管理委员会向越南国足奖励了50亿越南盾；越南国家石油集团、越南军队电信集团（Viettel）以及越南兴旺股份商业银行(VPBank)分别奖励球队20亿越南盾。（完）