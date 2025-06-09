越南政府总理范明政会见希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯

越通社特派记者报道，在法国尼斯出席第三次联合国海洋大会（UNOC 3）期间，6月9日，越南政府总理范明政会见了希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯。

两位总理高兴看到越希建交50周年以来两国友好合作关系取得的良好成果，强调越希建交50周年的重要历史意义，一致同意继续深化两国各领域合作。

越南政府总理范明政转达了越共中央总书记苏林、国家主席梁强、国会主席陈青敏对希腊总理及高层领导的问候和访问越南的邀请，并表示相信，高层互访和接触将有助于加强两国政治互信，推动各项交流措施，从而加强两国关系。

两国领导同意共同努力，推动经贸关系发展，有效利用欧洲自由贸易联盟，促进两国产品进入对方市场。

范明政总理建议希腊与越南加强在农业领域上的合作，确保粮食安全，发展海上舰队，并考虑签署利于两国代表团互访和民间交流的协议，其中包括两国公民互免签证的协议。

希腊总理强调，希腊愿意接受越南高技能劳动力，特别是在科学技术领域的劳动力，并愿考虑签署劳务合作协议；希望双方加强旅游合作和互联互通，特别是开通直航，为加强两国民间交流提供便利。

范明政总理要求希腊支持欧洲议会尽快批准《欧盟—越南投资保护协定》（EVIPA），并敦促欧盟取消对越南海产品的“黄牌”（IUU）警告。

值此机会，两国领导人讨论了加强在多边论坛上协调和相互支持的措施。（完）