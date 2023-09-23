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越南政府总理范明政会见布隆迪总统埃瓦里斯特·恩达伊施米耶
埃瓦里斯特·恩达伊施米耶总统强调，布隆迪重视发展与越南——布隆迪在东南亚地区富有潜力合作伙伴之一的关系。同时就范明政提出关于进一步深化两国合作关系，把重点放在经贸与投资合作的建议表示赞同。
双方一致同意在各场多边论坛上加强协调配合与互相支持；同时为对方与东盟（ASEAN）、非洲联盟（AU）以及东盟和非洲联盟之间的合作牵线搭桥。
值此机会，双方还就包括东海问题在内的共同关心的地区和国际问题深入交换意见和看法。
另一个方面，9月22日，越南外交部长裴青山在出席第78届联大一般性辩论期间会见了墨西哥和伊朗外交部长。
侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希扬强调，越南是伊朗在东南亚地区的重要合作伙伴之一，希望双方继续在各场多边论坛上密切配合和互相支持。
越南外交部长裴青山会见墨西哥外交部长阿莉西亚·巴尔塞纳(Alicia Bárcena)时，双方对两国近年来在双边和多边层面上的合作关系呈现出积极发展态势，特别是双边贸易金额持续增长，2022年达54亿美元，增长7.1%等感到高兴。
在各场会见中，越南外交部长裴青山均强调了东盟各国和越南对在遵守包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）在内的国际法基础上和平解决各种争端，维护东海航行与飞越安全的立场。（完）