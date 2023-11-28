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越南政府总理范明政会见巴西科技创新部部长卢西亚娜·桑托斯
范明政表示，越南领导人希望巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦（Luiz Inacio Lula da Silva）恰逢两国纪念建交35周年之际对越南进行访问，推动两国关系迈上新台阶。
范明政相信巴西共产党为在卢拉·达席尔瓦总统领导下的巴西左翼政府的执政成果作出许多积极贡献。
范明政希望巴西政府指导早日完善巴西承认越南市场经济地位的进程，为进一步深化双边经贸合作关系作出贡献，为推动公平互利处理贸易防御问题提供便利，满足两国企业界的愿望。
范明政希望巴西支持早日启动《越南-南美共同市场（MERCOSUR）自由贸易协定》的谈判进程，为双方企业进军对方市创造便利条件，为经营、贸易和投资的合作注入动力，为越南和南美共同市场成员国的企业和人民带来实实在在的利益，加强跨区域经济互联互通。
范明政总理建议卢西亚娜·桑托斯部长注重推动两国在绿色发展、数字化转型、可再生能源、气候变化、科技、农业、劳工、人力资源培训等领域的合作关系。
范明政强调，越南愿与巴西在国际和多边问题上积极同行，促进双方在2024年二十国集团会议上共同关心的优先事项。（完）