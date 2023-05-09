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越南政府总理范明政会见巴勒斯坦内政部长
范明政强调，越南一贯奉行独立自主、国际关系多边化、多元化；是世界各国的好朋友、可靠伙伴和国际社会的积极且负责任成员的外交政策。越南不选边站而是选择正义和公平；致力于维护地区和世界和平、稳定、合作、发展环境的目标。越南始终重视越巴关系。
巴勒斯坦内政部长齐亚德对越南近年来所取得的成就表示祝贺，同时认为两国合作潜力仍然巨大，希望双方在各个领域上的合作水平将得到进一步提升。
谈及巴勒斯坦当前所面临的困难，齐亚德希望越南及国际社会支持巴勒斯坦通过和平措施解决分歧。
范明政表示，越南经历过多次战争，因此更懂得和平的珍贵，并强调，越南始终关注巴勒斯坦局势，对巴勒斯坦人民在多年发生冲突所遭受的困难表示同情。同时重申，越南一贯支持正义；支持对话，和平解决冲突。
范明政希望，越南和巴勒斯坦进一步加强配合，进一步发挥各自国家的作用、地位和威望，在双边和多边合作框架内相互支持。
范明政总理建议，巴勒斯坦内阁部同越南公安部将加强信息交换以及业务交流，配合打击跨国犯罪，确保旅居巴勒斯坦越南公民的安全，为越巴双边合作关系深入、务实、有效发展做出积极贡献。
关于国际和地区问题，双方一致同意在各国际场合上相互给予支持，支持越南和东盟在东海问题上的立场和观点，包括确保航行和飞越安全与自由，在国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》的基础上通过和平措施解决争端。（完）