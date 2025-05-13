越南政府总理范明政会见在越美国商界代表

这是越南政府总理范明政在两个月内第二次与在越美国商界代表进行座谈，体现出对美国企业的重视。范明政表示愿意与美国合作伙伴进行开放、坦诚的交流，聆听积极且具有建设性的意见，共同想方设法解决困难，为美国企业继续在越南有效开展投资活动创造最有利的条件。



建立外交关系30周年和全面伙伴关系10周年，以及两国关系升格为全面战略伙伴关系2年来，越美在所有领域上的合作关系正朝着积极方向发展。其中，经贸和投资是推动双边关系全面发展的关键支柱。



2024年，越美贸易额达1346亿美元。截至2024年底，美国对越直接投资资金约达119.4亿美元，投资项目超过1400个。美国几乎所有大型集团在越南有效开展投资营商活动，许多越南企业也对美国市场进行投资。越南现为美国第八大贸易伙伴和在东盟区内的第四大出口市场。



在会议上，美国驻越南大使馆、美国商会在河内、以及美国的几家大型企业代表，如波音、摩莱克斯、Excelerate Energy、雅培、可口可乐、GE Vernova等，都高度评价越南政府在定期举行会谈、征集意见并解决障碍方面的善意。这些努力推动了越美贸易与投资合作，使经济、贸易和投资合作成为两国关系的“基石”，而越南也成为美国的重要合作伙伴之一。



美国企业高度评价越南的投资与商业环境，特别是在过去一段时间里，越南政府继续采取措施进一步推动营商环境更加宽松，持续解决投资、商业合作中的障碍和难题，目标是取消至少30%的不必要投资经营条件；减少至少30%的行政手续处理时间；减少至少30%的行政手续成本；及时解决困难和问题，为企业的生产经营活动提供便利。

美国企业代表讲话。图自越通社

美方代表建议越南继续改善投资和商业环境；解决一些障碍，最大限度地为企业的生产和经营活动创造便利；加强对企业的管理和监督，确保商品的透明度和来源。美方希望越南加快落实双方签署的谅解备忘录；解决部分具体项目中存在的问题等。美国企业承诺在越南开展可持续、长期的投资合作。



范明政总理强调，越南在推动与美国的经济和贸易合作方面采取主动、积极的态度，致力于实现平衡和可持续的合作。范明政总理表示，越南是一个在长期战争和经济封锁中遭受巨大损失的国家，越南目前仍处于发展中阶段，经济正在转型，经济规模相对较小，抵御外部冲击的能力也有限。



越南希望，美国政府秉持“互利共赢，风险共担”的精神，采取最佳方案，来促进与越南的公平、可持续的贸易合作。



会议场景。图自越通社

范明政强调，越南政府愿意与包括美国企业在内的各伙伴、企业开展坦诚、具有建设性的对话，旨在为双方带来实实在在的利益。范明政总理希望，美国企业将向特朗普总统政府通报越南为尽早达成有利于双方的关税协议所付出的努力和诚意，为两国人民和企业带来利益。



范明政总理表示，当前世界格局变化多端，需要每个国家都要采取适应性解决方案。越南希望每个国家都能够顺利发展，维护地区和全球的稳定、和平、合作与发展。越南希望美国和中国的贸易谈判达成有利于双方以及全球各国的协议。



范明政指出，越南正展开落实科学技术、革新创新、国家数字化转型，新形势下融入国际一体化，立法与执法，民营经济发展等四大战略，同时实现交通基础设施、能源基础设施等战略突破，其中以美国企业为发展核心、资源、动力。



范明政强调了“政府起到创造性作用；企业是核心；制度是动力；基础设施是基础”的观点。越南政府为包括美国企业在内的所有企业提供一切便利，让外国企业在越南开展高效、可持续的投资经营活动。（完）