越南政府总理范明政会见在越南投资的大型外资企业领导人

* 政府总理范明政在会见韩国三星(越南)公司总经理崔周湖(Choi Joo Ho)时听取其关于三星在越南经营情况的汇报。崔周湖表示，目前，三星（越南）有 6 个工厂、1 个研发中心、一个销售实体，累计投资总额达224亿美元。



在越南政府、各部委和地方的积极支持下，三星决定在越南进行长期投资。特别是，三星决定在北宁省投资18亿美元的新项目。在这个新项目中，除了用于手机的OLED产品外，三星还将部署一条用于IT设备和汽车的OLED产品生产线；希望越南继续为三星发展创造有利条件，继续提供服务三星新项目的高素质人力资源。



范明政表示，三星在越南的有效合作与投资是越韩经济合作关系的典范；希望三星继续更深入地参与越南数字经济、绿色经济、知识经济转型进程，特别是半导体芯片、人工智能、云计算、创新等新兴产业。



特别是促进三星越南的技术转让、人力资源培训、管理经验，提高产品国产化率；培养并安排更多越南员工担任三星的重要职务；与越南企业合作，帮助越南企业参与全球供应链。



*范明政总理在会见中国台湾富美兴公司总经理Gary Tseng时，对该公司近年来在越南投资取得丰硕成果，为越南经济社会发展做出了贡献表示祝贺。



Gary Tseng表示，富美兴集团在越南投资已有30多年，主要投资于房地产和城市开发领域。在越南政府、各部委、地方的关心支持下，富美兴在越南的投资卓有成效，持续向越南多个省市扩大投资；该公司建议越南政府、各部委、地方继续为企业排除困难，为富美兴继续扩大对越投资创造有利条件。该公司表示希望在越南证券市场上市。



范明政欢迎富美兴公司继续扩大对越投资，他表示，富美兴公司在开发现代化豪华小区项目的同时，还需要投资为广大人民服务的小区和房地产产品；提供更多的社会服务基础设施；考虑更深入地参与越南文化、医疗和教育基础设施的发展。



*越南政府总理范明政在会见永旺梦乐城（越南）公司总经理中川哲之时，获悉永旺在顺化开设了越南第七个中心，也是其在中部地区的第一个永旺梦乐城商业中心。



越南政府总理范明政会见永旺梦乐城（越南）公司总经理中川哲之。图自越通社

据悉，永旺梦乐城已获得下龙市（广宁省）和清化省清化市的投资证书，并正在推动对包括北宁市在内的越南其他多个购物中心的投资。中川哲之希望范明政总理关注指导各地为永旺早日实施该项目创造有利条件。



范明政高度评价永旺梦乐城在越南的商业投资活动，这表明越南-日本两国经济联系的进一步深化；重申，越南政府支持永旺梦乐城的经营，因为这也是越南政府鼓励的增长动力。



范明政总理欢迎永旺在下龙市和清化省进行投资，并肯定了他支持该公司在2024年启动各项目的努力。



范明政表示，政府愿为永旺梦乐城在越南顺利开展投资创造便利条件，并建议该公司研究在庆和、得乐、嘉莱、巴地头顿、乂安等省进行投资。（完）



