越南政府总理范明政会见国际货币基金组织副总裁安托瓦内特•萨耶

范明政表示，2022年，尽管要面临国内困难和外部挑战，但越南经济仍取得积极成果，宏观经济基本稳定，通胀得到控制，国内生产总值（GDP）增长率达8.02%。



谈到2023年全球经济将要面临的风险时，范明政强调，越南政府将同步开展强有力的解决方案，保持宏观经济稳定，控制通货膨胀，促进增长，保障衡量宏观经济各大指标，尤其是稳健、灵活、有效地调控货币政策，在汇率与利率、增长与通胀之间寻求平衡点，集中促进基础设施发展，推进数字化转型、能源转型、循环经济等。范明政同时强调，越南愿与国际货币基金组织、世界银行（WB）等国际组织交流并接纳其为越南提出的建议。



安托瓦内特•萨耶高度评价越南在经济社会发展方面取得的成就，特别是克服了新冠肺炎疫情造成的困难，并在疫情过后强劲恢复和发展。



安托瓦内特•萨耶向范明政介绍了其于越共中央经济部、国家银行、财政部等机构的会谈结果，并将越南评为亚太地区成绩最好的经济体之一，认为越南的增长势头将继续保持下去。

安托瓦内特•萨耶对越南政府提出到2050 年实现净零排放目标以及各部门和地方为实现这一目标而制定的解决方案表示欢迎。他强调，国际货币基金愿在应对气候变化领域向越南提供技术咨询。



范明政表示，越南可再生能源发展潜力大，越南正在抓住机遇，在各国和金融机构的支持下，尽快完善可再生能源领域的法律法规，推动再生资源产业发展，既有助于推动国家经济社会发展，又有利于保护全球环境和生态体系。 “



范明政强调，气候变化是一个全球性问题，因此需要一种全球性的切入方法，重视加强国际团结合作。今后，应把越南与国际货币基金关系打造成为国际合作的典范。（完）