越南政府总理范明政会见各国和国际组织领导

越通社特派记者报道，值此出席《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会(COP 28)之际，当地时间12月1日上午，越南政府总理范明政分别会见荷兰、丹麦、阿联酋、挪威、蒙古国、赞比亚、印度、国际货币基金组织（IMF）、世界贸易组织（WHO）等国家和国际组织领导人和原英国首相托尼·布莱尔（Tony Blair ）以及美国总统气候特使约翰·克里（John Kerry）等。

*会见丹麦首相梅特·弗雷泽里克森（Mette Frederiksen）时，范明政总理希望两国继续加大投资贸易合作力度，同时建议丹麦对越南提供有关技术和资金的支持，分享体制改革经验。

梅特•弗雷泽里克森对越南为减少排放所做出承诺表示欢迎。两位领导人一致同意指导有关机构同步实施推动双边关系深入有效发展的措施。

*与荷兰首相马克·吕特（Mark Rutte）会面时，双方一致同意促进落实两国所达成的高级协议。

马克•吕特强调，愿意与越南加强合作，助力越南应对气候变化、发展农业和高科技等。同时积极促进早日批准《越南与欧盟投资保护协定》（EVIPA）。

*会见阿联酋总理穆罕默德·本·拉希德·阿勒·马克图姆（Mohammed bin Rashid Al Maktoum）和迪拜酋长谢赫•穆罕默德•本•拉希德(Sheikh Mohammed bin Rashid)时，范明政希望两国进一步加强贸易投资合作关系，早日签署《越南与阿联酋自由贸易协定》（CEPA），建议阿联酋向越南分享经验，帮助越南建设国际行政中心，促进阿联酋投资基金会对越南进行投资。

阿联酋总理马克图姆强调，阿联酋重视与越南的多方面合作关系，赞同范明政总理的建议。迪拜酋长拉希德希望早日对越南进行访问，愿意与越南分享迪拜金融中心建设经验。

*与挪威首相约纳斯·加尔·斯特勒（Jonas Gahr Store）举行会晤时，斯特勒首相建议加强两国企业界的关系，扩大两国在所有领域的合作关系，高度评价旅居挪威越南人为所在国经济和社会的发展所作出的贡献。

斯特勒首相强调，挪威愿意为越南能源转型事业提供支持，对范明政总理提出关于加强两国在教育培训和劳工领域合作关系的建议表示赞同。

*会见蒙古国总统蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫（Ukhnaagiin Khurelsukh ）时，范明政总理建议两国加强落实双方所达成的重要协议。

乌赫那•呼日勒苏赫总统一致同意与越南落实各项协议，加强合作关系，促进两国交通运输的连接，促进贸易交流。

*会见赞比亚总统哈凯恩德·希奇莱马（Hakainde Hichilema）时，范明政总理强调，越南十分重视与赞比亚的友谊，希望两国加强多方面合作关系。哈凯恩德•希奇莱马总统希望越南分享有关公共服务手续改革和发展经验。

两国领导人一致同意在多边论坛上紧密配合，促进南南合作，加强公正公平，保障发展中国家的利益。

*会见国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜• 格奥尔基耶娃，范明政总理感谢该组织为越南经济社会发展事业所提供的积极帮助。

克里斯塔利娜• 格奥尔基耶娃表示，国际货币基金组织预计上调越南未来经济增长预期并早日对越南进行访问。

*会见世界贸易组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊维拉（Ngozi Okonjo-Iweala）时，范明政总理强调，越南一直主动融入世界经济，建议该组织为越南有关贸易和应对日益增加的贸易保护措施的问题提供帮助。

伊维拉女士强调，世界贸易组织将与越南在经济社会发展进程并肩同行。

*会见原英国首相托尼•布莱尔时，范明政强调重视越南与英国的战略伙伴关系，建议托尼•布莱尔继续为越南发展事业，特别是能源转型和应对气候变化提供帮助。托尼•布莱尔同意为越南有关机构提供战略性咨询，从而致力于促进越英双边关系。

*会见印度总理纳伦德拉·莫迪时，范明政希望印度与越南加强多方面合作关系，其中注重人力资源培训和技术转让等领域。

纳伦德拉•莫迪强调，越南是印度特别重要的伙伴，印度愿意帮助越南开发有关半导体芯片生产以及技术的人力资源。

*会见美国总统气候特使约翰•克里时，范明政介绍越南在能源转型事业中做出的努力。

约翰•克里强调，越南是美国在亚太地区和印度洋的重要伙伴，一致同意两国加强落实今年9月在美国总统乔·拜登访问越南期间两国所发表的联合声明。（完）