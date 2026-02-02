越南政府总理范明政会见古巴国家主席特使、古共中央政治局委员、外交部长罗德里格斯

2月2日下午，越南政府总理范明政在河内会见了来访的古巴国家主席特使、古共中央政治局委员、外交部长布鲁诺•罗德里格斯•帕里利亚（Bruno Rodríguez Parrilla）。



范明政对罗德里格斯在越南共产党第十四次全国代表大会取得成功后立即访问越南表示欢迎，并强调，越南始终重视维护与深化越古传统友谊、特殊团结与全面合作关系。



双方就未来合作方向交换了意见，对两国关系在各领域的积极发展势头感到高兴。范明政和罗德里格斯一致认为，经济贸易合作需要有更强劲的转变，使之与政治上的互信关系以及各方的潜力与优势相称。



本着坦诚、务实和高效的精神，双方重点讨论并商定了具体措施，以在新的背景下促进重点领域的合作。范明政强调，越南将继续与古巴分享40年革新和国际经济一体化进程的经验，并建议，双方在新阶段继续有效实施就地粮食生产合作项目，同时重申，将支持越南企业分享经验、转让先进耕作流程、供应原材料和提供农业机械，帮助古巴逐步实现粮食自给自足。



双方确认，发展太阳能符合古巴的迫切需求。范明政强调，越南将继续与古巴分享发展可再生能源的经验，服务于古巴人民生产和生活活动。



范明政高度评价古巴在医学领域的优势，并建议古巴政府加强合作，促进技术转让，合资生产各类疫苗、生物医药制品和新型特效药，以满足两国市场需求并用于出口。



会见现场。图自越通社



为实现上述内容，范明政建议双方最大限度地发挥越古政府间联合委员会及各部委合作机制的作用，定期审查并敦促高层协议的执行，本着"共同携手、共同发展"的精神，及时处理出现的问题，为两国带来切实的经济效益。



古巴特使衷心感谢范明政总理关于双方关系发展的导向和深刻的指导意见，愿与越南各相关部委紧密配合，以落实所达成共识的内容。



范明政强调，越南承诺始终与古巴同行并在自身能力范围内提供支持，同时相信，古巴将战胜一切挑战，在建设和保卫祖国的事业中继续取得新的胜利。（完）