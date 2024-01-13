越南政府总理范明政会见印度尼西亚总统佐科·维多多

范明政总理强调，佐科·维多多总统此次访问具有特殊意义，为建立战略伙伴关系10多年后的两国关系注入新动力，并面向庆祝建交70周年（1955-2025年）。佐科·维多多总统高度评价越南近年来取得的显著发展，成为高增长经济体之一；强调越南是印度尼西亚在地区的重要战略伙伴。两位领导人高度评价越南与印尼在各领域合作关系的强劲、充满活力的发展。通过频繁的代表团互访和高层接触，战略信任与日俱增。国防安全、海洋合作、农业、渔业、教育培训、旅游、人文交流等领域的合作取得许多积极成果。经贸合作是两国关系的亮点。2023年前11个月，印度尼西亚对越南的投资增长了37%，总注册资本超过10亿美元。印度尼西亚仍然是越南的第三大贸易伙伴，越南是印度尼西亚在东盟的第四大贸易伙伴，2023年前11个月的贸易总额达近130亿美元。在所取得成就的基础上，为了为双边关系创造新的动力，双方一致同意考虑早日将越南-印度尼西亚战略伙伴关系提升到新的高度。双方同意继续加强各级代表团互访和高层接触；有效实施双边合作机制、高级协议和所签署的文件；尽快根据新形势制定2024-2028年行动计划。双方同意力争将双边贸易额早日达150亿美元并在2028年前达180亿美元；促进和鼓励两国企业在对方市场进行投资；将合作领域扩大到人工智能、数字经济、绿色经济、可再生能源、电动汽车和电池生态系统开发投资等新领域；扩大公平能源转型伙伴关系（JTEP）框架内的合作计划；加强清真领域的合作；加强粮食安全合作，研究促进大米贸易协定的签署。范明政和和佐科·维多多总统强调，加强国防、安全、海洋合作等其他重要领域的合作；配合解决海上共同安全挑战；水产和渔业合作；协调限制非法、未报告和无管制的捕捞活动（IUU）；促进教育培训、旅游合作；加强对接，增加直飞商业航线的频率，促进两国地方之间的人文交流与合作。两位领导人还就共同关心的地区问题交换了意见；同意继续在多边组织中相互协调和支持；加强合作，巩固东盟在包括东海问题在内的地区安全问题上的团结、中心作用和共同观点；支持老挝圆满完成2024年东盟轮值主席国职责等。（完）