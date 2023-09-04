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越南政府总理范明政会见印尼总统印尼总统佐科·维多多

出席在首都雅加达举行的第43届东盟峰会及相关会议期间，9月4日下午，越南政府总理范明政会见了印度尼西亚总统佐科·维多多。 两国领导人高度评价越南与印尼战略伙伴关系的积极发展。范明政总理和佐科·维多多总统一致同意，积极推动双边合作机制发挥有效性，协调配合落实好已签署的协定和协议，包括将所签署关于海上合作协议的文件早日生效并落到实处，为推动两国战略伙伴关系迈上新台阶，面向未来的全面战略伙伴关系注入动力。

范明政总理建议两国保持贸易增长势头，力争2028年前双边贸易额达150亿美元，并朝着更加平衡的方向发展；建议两国政府共同推动两国企业加大投资，特别是在数字经济、绿色经济、能源转型、电动汽车生态系统发展等新领域 。

范明政总理建议，印尼限制对越南出口产品实施贸易保护措施，为原产于越南的农产品和清真产品进入印尼市场创造有利条件，合作开发战略性新供应链，加强在共同关注的领域的合作；提议印度尼西亚对越南在管理渔船活动、最大限度减少非法、不报告和不管制（IUU）捕捞活动方面所做的努力表示认可。

佐科·维多多总统对范明政一行出席第43届东盟峰会及相关会议表示欢迎；感谢并高度赞赏越南对印度尼西亚担任2023年东盟轮值主席国的积极支持和帮助。维多多总统欢迎Vinfast等越南企业赴印尼投资，促进可再生能源和电动汽车生态系统发展合作；建议两国加强海上合作、可持续渔业合作并尽快签署渔业合作谅解备忘录。

关于东海问题，两国领导人重申支持维护东盟的团结和在东海问题上达成一致的原则，特别是支持东盟和中国根据国际法和1982年《联合国海洋法公约》早日达成切实有效的“东海行为准则”（COC）。（完）

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