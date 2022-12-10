越南政府总理范明政会见卢森堡议会议长费尔南·埃特让

据越通社特派记者报道，在对卢森堡公国进行正式访问期间，越南政府总理范明政于当地时间12月9日下午会见了卢森堡议会议长费尔南·埃特让。

范明政在会见中强调，越南重视卢森堡在欧盟的重要作用和地位，并愿进一步加强两国全面合作伙伴关系，其中包括两个立法机构之间的合作关系。

费尔南·埃特让认为，范明政此次访问是双方在推进双边和多边合作中的重要里程碑。

双方对两国关系的良好发展表示高兴，一致同意加强各级代表团互访和接触，尤其是两国立法机构代表团互访，并在各国议会联盟（IPU）、欧亚议会伙伴会议（ASEP）和法语国家议会大会（APF）等议会论坛上保持密切协调，共同维护国际和平与安全，实现可持续发展目标，应对全球挑战等。

双方一致同意进一步深化两国经济和投资合作，拓展绿色金融、应对气候变化等潜在领域的合作。 范明政建议卢森堡议会促进其他欧盟成员国尽早批准《越南与欧盟投资保护协定》（EVIPA），并支持欧盟委员会（EC）取消对越南水产品的“黄牌”警告，支持越南建设国际金融中心，同时推动双方在数字化转型、绿色转型、应对气候变化、金融银行、物流等领域的合作。

范明政强调，旅居卢森堡越南人社群是两国关系中的重要桥梁，建议卢森堡议会继续为越南人社群成功融入卢森堡社会创造便利条件。

关于东海问题，范明政介绍了越南的一贯立场，要求卢森堡议会支持以和平方式解决争端，推动各方全面有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），并致力于达成一个符合国际法和 1982 年《联合国海洋法公约》的具有效果和实质性的《东海行为宣言》（COC）。（完）