越南政府总理范明政会见匈越友好协会领导和匈牙利各政党领导

1月20日上午，范明政造访位于匈牙利首都布达佩斯、由越南人投资、管理和运营的首个商业中心——升龙商业中心。



*范明政在会见匈越友好协会主席Laszlo Bot时强调，越南一向珍视匈牙利政府和人民在越南以前的争取民族独立、国家统一和当今国家建设事业中所提供的宝贵支持，而匈越友好协会在其中发挥重要作用。

Laszlo Bot建议越南与匈牙利配合促进民间交流，为两国增进对彼此国家的了解创造便利条件；匈越友好协会将竭尽全力同越南一道，致力培育和发展两国关系。



范明政希望匈越友好协会继续为培育两国友谊作出贡献；推动匈牙利承认越南人为匈牙利的少数民族。



*范明政在会见匈牙利社会党主席Ágnes Kunhalmi时重申，越南支持匈牙利大团结精神，支持匈牙利发展强大；希望匈牙利社会党支持承认旅匈越南人为匈牙利少数民族，与匈牙利各族人民一道，建设强大、繁荣的匈牙利。

范明政会见匈牙利社会党主席Ágnes Kunhalmi。图自越通社

*范明政在会见匈牙利工人党主席Guyls Thurmer时表示，越南一向重视并希望进一步加强越匈传统友谊；建议两党加强信息互换，增进相互理解和互信。匈牙利工人党继续支持越南国家建设和保卫事业；建议工人党推动匈牙利政府承认越南人为该国少数民族。



工人党主席表示，将支持匈牙利政府对越南的政策，并将积极促进越南共产党与匈牙利工人党的友好合作关系，加大对年轻一代宣传两党两国友谊的力度，致力深化两国关系，造福两国人民，为地区和世界的和平合作与发展作出贡献。

范明政在会见匈牙利工人党主席Guyls Thurmer。图自越通社

*当天上午，范明政造访坐落在布达佩斯的升龙商业中心。



升龙商业中心占地面积44090平方米，拥有近1000个摊位，是越南人在匈牙利投资、管理和经营的首个也是最大的商业中心。

这是范明政总理访问匈牙利的最后一站。当天下午，范明政一行离开布达佩斯，圆满结束对匈牙利的访问，开始应罗马尼亚总理马切尔·乔拉库邀请，对罗马尼亚进行正式访问。（完）